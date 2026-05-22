La polizia di stato di Vibo Valentia arresta straniero per espiazione pena a seguito di condanna definitiva
La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha tratto in arresto un cittadino straniero, destinatario di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Forlì – Ufficio Esecuzioni Penali.
In particolare, personale del locale Ufficio Immigrazione, durante i controlli volti al contrasto dell’immigrazione clandestina sottoponeva a controllo un cittadino straniero rintracciato nel territorio di questa provincia.
All’esito del controllo, gli agenti accertavano che lo stesso, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale, risultava anche destinatario di un provvedimento restrittivo, emesso a seguito della sua condanna definitiva ad un anno di pena per il reato di false dichiarazioni.
Condotto dapprima presso gli Uffici della Questura, espletate le formalità di rito, lo stesso veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per l’espiazione della pena.