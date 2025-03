La Polizia di Stato di Vibo Valentia prosegue nei suoi servizi di controllo capillare del territorio della Provincia

La Polizia di Stato prosegue nei suoi servizi di controllo capillare del territorio della Provincia, disposti dal Questore di Vibo Valentia e tesi ad implementare al massimo la prevenzione di reati, con particolare attenzione anche alla diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovanissimi.

Nei giorni scorsi personale della Squadra Mobile della Questura ha tratto in arresto una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e, contestualmente, ha segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia tre soggetti, ai quali è stata contestata la violazione amministrativa di uso personale di sostanze stupefacenti (art.75 D.P.R. 309/90).

Nello specifico, nel corso di mirate attività volte a contrastare il traffico di droga, gli agenti della Squadra Mobile hanno documentato diversi episodi di spaccio da parte di un soggetto, che aveva “eletto” la propria abitazione a luogo d’incontro con i propri “clienti”.

I soggetti (tra cui un minore degli anni 15), dopo aver ricevuto lo stupefacente, sono stati fermati dagli operatori, i quali avevano così modo di trovare degli involucri contenenti marijuana, di cui uno del peso netto di gr. 0,1 e gli altri due di gr. 0,9.

In considerazione dell’accaduto, gli agenti procedevano a sottoporre a perquisizione personale e locale l’abitazione interessata, attività che consentiva di rinvenire, nascosto in un mobile, un involucro di carta stagnola contenente sostanza erbacea successivamente identificata in sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 14, nonché n. 5 involucri di carta stagnola uguali a quelle rinvenute addosso ai tre soggetti, anch’essi contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr. 5,7 e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di gr. 0,8.

Oltre alla sostanza stupefacente venivano, altresì, trovati due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, la somma di euro 8,20 rinvenuti vicino alla sostanza stupefacente e un coltello con residui di sostanza erbacea sulla lama.

All’esito delle attività, eseguite sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, la persona veniva così tratta in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dalla cessione a soggetto minorenne (art. 73 e 80 D.P.R. 309/90), e posta a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre gli altri tre soggetti venivano segnalati alla competente Autorità amministrativa per la violazione amministrativa di uso personale di sostanza stupefacente (art.75 D.P.R. 309/90).

Il G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, dopo aver convalidato l’arresto del presunto spacciatore, ha poi disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e/o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.