La Polizia di Stato effettua controlli a Crotone e sanziona centro scommesse

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Crotone nelle festività natalizie, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 506 persone identificate, di cui 136 positivi e 38 extracomunitari

– nr. 237 veicoli controllati

– nr. 1 denunciato all’Autorità Giudiziaria

– nr. 2 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 2 segnalazioni al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

– nr. 1 esercizio commerciale controllato con sanzione amministrativa pari ad euro 3.500,00

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 32 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Crotone.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 24 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale. Contestualmente sono stati effettuati minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 6 persone, di cui nr. 4 risultate positive in banca dati SDI, ed ha controllato nr. 4 veicoli.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 92 persone, di cui nr. 22 positivi, e ha controllato nr. 62 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Crotone nel corso dei quali hanno identificato nr. 140 persone, di cui nr. 31 con precedenti, ed hanno controllato nr. 40 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato un controllo presso un centro di raccolta scommesse, con annessa sala slot e sala giochi, all’esito del quale è emerso che gli apparecchi da gioco erano perfettamente funzionanti, regolarmente accesi e accessibili al pubblico in violazione delle limitazioni all’orario del servizio da gioco.

Pertanto, il titolare del centro scommesse e il dipendente preposto sono stati sanzionati amministrativamente (pm.r. € 3.500,00).

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 2 soggetti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 2.55 grammi di cocaina e hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un soggetto per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crotone.

Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato nr. 212 persone, di cui nr. 43 con precedenti, ha controllato nr. 131 veicoli e ha elevato nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.