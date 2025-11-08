La Polizia di Stato effettua controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo, denuncia una persona e sequestra armi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, della Digos, dell’Ufficio Immigrazione, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 339 persone identificate, di cui 93 positivi e 19 extracomunitari

– nr. 175 veicoli controllati

– nr. 24 posti di controllo

– nr. 4 infrazioni al Codice della Strada

– nr. 2 attività commerciali controllate

– nr. 2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 sanzione amministrativa

– nr. 3 segnalazioni al Sig. Prefetto per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale

Il Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha posto l’attenzione su nr. 14 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale della Digos e dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 14 cittadini extracomunitari, di cui nr. 2 positivi in banca dati SDI, risultati regolari sul territorio nazionale, oltre ad effettuare minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha denunciato in stato di libertà un soggetto per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, in quanto lo stesso non si è fermato all’alt intimato dagli operatori. L’uomo è stato anche sanzionato per velocità non commisurata e inottemperanza all’alt imposto dall’organo di controllo (€ 287,00) con decurtazione di 10 punti dalla patente.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 35 persone, di cui nr. 12 positivi, e ha controllato nr. 22 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto nel corso dei quali hanno identificato nr. 64 persone, di cui nr. 26 con precedenti, ed hanno controllato nr. 32 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada sospendendo la circolazione di un veicolo poiché senza revisione.

La Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di un’attività di giochi e scommesse e di una gioielleria, entrambe insistenti sul territorio di Isola di Capo Rizzuto. Il titolare della gioielleria è stato sanzionato per la mancanza dei previsti registri di pubblica sicurezza e denunciato all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia di alcune armi in suo possesso. Nello specifico sono state sequestrate nr. 3 pistole, nr. 1 fucile e nr. 102 cartucce e sono state ritirate cautelarmente nr. 2 pistole, nr. 1 fucile a pompa e nr. 139 cartucce.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti hanno segnalato al Sig. Prefetto nr. 3 soggetti, per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, sequestrando complessivamente 0,8 grammi di hashish e 0,7 grammi di cocaina. Contestualmente, il medesimo personale impiegato nel servizio di controllo del territorio ha identificato nr. 211 persone, di cui nr. 39 positive in banca dati SDI e nr. 5 extracomunitari, e ha controllato nr. 121 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada.