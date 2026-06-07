La Polizia di Stato effettua raffica di controlli a Cirò Marina e nel Capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nella città di Cirò Marina, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 699 persone identificate, di cui 170 con precedenti

– nr. 373 veicoli controllati

– nr. 22 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 22 posti di controllo

– nr. 9 sanzioni al Codice della Strada

Il personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile hanno posto l’attenzione su nr. 22 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Cirò Marina.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 27 persone, di cui 8 con precedenti, e ha controllato nr. 19 veicoli, elevando contestualmente nr. 7 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha controllato le aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 60 persone, di cui nr. 15 positivi, e ha controllato nr. 47 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo nel territorio di Cirò Marina, nel corso dei quali hanno identificato nr. 137 persone, di cui nr. 42 con precedenti, e hanno controllato nr. 58 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, il personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa ha effettuato nr. 3 controlli amministrativi presso delle attività commerciali.

Nello specifico è stato effettuato un controllo amministrativo presso un Bar sito in Cirò Marina, nel quale a seguito di accertamenti, il titolare dell’esercizio, è stato sanzionato per aver occupato abusivamente alcuni metri di suolo pubblico, con l’elevazione di una sanzione amministrativa pari alla somma di € 173,00 (pmr).

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 396 persone, di cui nr. 65 con precedenti, e hanno controllato nr. 190 veicoli, elevando nr. 2 sanzioni al Codice della Strada.

Mentre, nel corso della settimana l’Ufficio Squadra Volanti, nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha denunciato all’ Autorità Giudiziaria due giovani, in possesso di sostanza stupefacente del tipo Cocaina ed Hashish, frequentatori delle zone del centro, motomontati, che si aggiravano con la predetta sostanza in attesa di spacciarla nei luoghi della movida frequentata dai giovani crotonesi.