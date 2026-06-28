La Polizia di Stato effettua raffica di controlli a Isola di Capo Rizzuto e nel Capoluogo

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 683 persone identificate, di cui 168 con precedenti

– nr. 366 veicoli controllati

– nr. 19 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 22 posti di controllo

– nr. 5 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 1 attività commerciale controllata

– nr. 1 sanzione amministrativa elevata per un valore di 5.164,00 euro

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 15 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 27 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

Contestualmente, personale dell’Ufficio di Gabinetto ha identificato nr. 44 persone, di cui nr. 19 con precedenti, e ha controllato nr. 25 veicoli.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 13 persone, di cui nr. 8 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 11 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 5 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 78 persone, di cui nr. 23 con precedenti, e ha controllato nr. 47 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 139 persone, di cui nr. 38 con precedenti, e hanno controllato nr. 64 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, personale della Polizia Amministrativa, unitamente all’Agenzia dei Monopoli di Catanzaro, ha effettuato un controllo presso un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con annessa rivendita di generi di monopolio ed esercizio di vicinato.

Al termine del controllo, il titolare è stato sanzionato per aver svolto l’esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere non alimentare, in assenza della prescritta SCIA (p.m.r. 5.164,00 euro)

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 367 persone, di cui nr. 65 con precedenti, e hanno controllato nr. 219 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.