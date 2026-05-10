La Polizia di Stato effettua raffica di controlli a Isola di Capo Rizzuto ed eleva sanzioni per 90mila euro

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, della Digos, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Stradale e della Polfer, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 504 persone identificate, di cui 118 con precedenti

– nr. 224 veicoli controllati

– nr. 29 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 3 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

– nr. 1 attività commerciale controllata

– nr. 3 sanzioni amministrative per un valore di € 90.000,00

– nr. 28 posti di controllo

– nr. 9 sanzioni al Codice della Strada

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 15 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali), tutti residenti nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Digos ha identificato nr. 32 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari.

Contestualmente, sono stati effettuati diversi posti di controllo identificando nr. 35 persone, di cui nr. 6 positive in banca dati SDI, e controllando nr. 22 autovetture.

L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 16 persone, di cui 2 con precedenti, e ha controllato nr. 13 veicoli, elevando contestualmente nr. 8 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 83 persone, di cui nr. 21 positivi, e ha controllato nr. 56 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, la Polizia Amministrativa, unitamente a personale dell’Agenzia dei Monopoli, ha effettuato un controllo presso una sala giochi, con annessa officina per la riparazione e realizzazione di apparecchi da intrattenimento.

All’interno dell’attività, priva dei prescritti titoli autorizzatori, sono stati rinvenuti nr. 7 apparecchi da gioco con vincita in denaro, non conformi alla normativa vigente in materia di gioco lecito. Gli accertamenti hanno consentito di individuare il proprietario dell’immobile e il gestore dell’attività.

Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di gioco d’azzardo aggravato, frode informatica e peculato.

Al termine degli accertamenti, è stato sottoposto a sequestro preventivo sia l’immobile che il materiale presente al suo interno, nonché nr. 11 apparecchi da gioco, di cui 7 in funzione e 4 in lavorazione; nr. 1 apparecchio cambiamonete; la somma di € 6.446,00 in contanti; nr. 7 schede di gioco con sigilli violati e smart card ADM rimosse; nr. 1 apparecchiatura wireless utilizzata per la gestione del sistema.

Infine, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di circa 85.000,00 euro, relative alla presenza di apparecchi non conformi, all’assenza della prescritta SCIA e alla violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, così come previste dalla normativa vigente.

Le attività svolte confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire il rispetto della normativa vigente, la tutela della salute pubblica e il contrasto a ogni forma di illegalità diffusa sul territorio, con particolare attenzione al gioco illecito, alla prevenzione e al contrasto dei reati connessi al gioco, tra questi usura ed estorsioni nati dai debiti da gioco e alimentati da soggetti ludopatici.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato all’Autortità Giudiziaria un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, sequestrando 1,66 grammi di cocaina, e contestualmente hanno identificato nr. 318 persone, di cui nr. 74 con precedenti, e hanno controllato nr. 133 veicoli, oltre ad effettuare controlli alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale residenti nel comune di Crotone.