La polizia di stato in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi ha promosso una campagna di sensibilizzazione presso l’area di servizio Pizzo Est

La Polizia di Stato, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha promosso, nella mattinata odierna, una campagna di sensibilizzazione presso l’area di servizio Pizzo Est dell’Autostrada A2 del Mediterraneo.

All’iniziativa, organizzata dalla Questura di Vibo Valentia, hanno preso parte personale dell’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine, della Polizia Scientifica e della Sezione di Polizia Stradale impegnati nella distribuzione di opuscoli e materiale informativo agli automobilisti in sosta, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato fenomeno della scomparsa dei minori, che interessa il contesto nazionale e internazionale.

La giornata ha rappresentato un importante momento di vicinanza tra Polizia di Stato e la cittadinanza, rafforzando il messaggio che la prevenzione, l’informazione e la rapidità d’intervento costituiscono strumenti fondamentali per la tutela dei minori e per aumentare le possibilità di successo nelle attività di ricerca delle persone scomparse.

Con iniziative come queste, la Polizia di Stato rinnova il proprio costante impegno nella difesa dei più vulnerabili, promuovendo una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, nella consapevolezza che la sicurezza dei minori rappresenta un valore prioritario per l’intera collettività.