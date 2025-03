La Polizia di Stato incontra a Crotone gli anziani per difenderli dalle truffe

Nel pomeriggio odierno, il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, accompagnato dal dirigente delle Volanti e dal personale della Polizia Postale ha tenuto un incontro con gli anziani presso il centro diurno della Parrocchia del Sacro Cuore, ove hanno preso parte circa un centinaio di partecipanti ed i sacerdoti Don Stefano CAMBRIA e Don Pancrazio LIMINA.

L’incontro è stato un momento importante di confronto che nasce dalla volontà della Polizia di Stato di rendere consapevoli gli anziani, possibili vittime per la loro condizione di fragilità, in cui potrebbero cadere qualora intercettati da individui privi di ogni scrupolo pronti ad utilizzare qualunque espediente finalizzato a carpire la fiducia delle vittime traendoli in inganno pur di trarne un profitto illecito frutto di risparmi di una vita.

Il Questore ha cercato di rassicurare i presenti, offrendo elementi e punti di riferimento a cui rivolgersi qualora, chiunque bussi alla loro porta o telefoni alla loro utenza raccontando di falsi incidenti accaduti ai loro familiari o fantomatiche eredità da offrire previo l’accredito di una somma necessaria per il pagamento del rogito.

Ha chiaramente detto con voce e tono deciso che tutte queste ipotesi sono artifizi e raggiri a cui ricorrono i truffatori e a cui non bisogna assolutamente dare seguito.

Il Questore ed il personale hanno fornito “pillole di sicurezza” e lasciato delle brochure realizzate dalla Polizia di Stato.

Il partecipato incontro è stato molto apprezzato dagli anziani, i quali hanno posto numerose domande ai poliziotti che hanno rassicurato i presenti spiegando come comportarsi in caso di difficoltà e ribadendo di avvisare, senza aderire alle richiesta dei truffatori, chiamando il numero di emergenza ”112” ed i famigliari fornendo notizie di quanto sta avvenendo altresì indicando ai soccorritori l’indirizzo di casa e telefono in modo da poter nell’immediatezza intervenire assicurando alla giustizia gli aguzzini. L’iniziativa ha suscitato molto interesse ed è stata molto apprezzata.