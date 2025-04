La Polizia di Stato intensifica i controlli a Petilia Policastro e Mesoraca

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino, è stata eseguita un’imponente attività nelle città di Petilia Policastro e Mesoraca, impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale.

Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

315 persone controllate, di cui 33 cittadini extracomunitari e 93 positivi in banca dati SDI 195 veicoli controllati; 13 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 9 posti di controllo e n. 1 sanzione al CdS; 8 esercizi commerciali controllati, con nr. 4 sanzioni amministrative;

La Polizia Amministrativa ha controllato n. 4 esercizi commerciali, di cui nr. 2 bar, nr. 1 tabacchino e nr. 1 circolo ricreativo.

Nel corso del controllo presso un circolo ricreativo il titolare è stato sanzionato per aver effettuato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un pubblico indiscriminato di avventori, assumendo cosi la caratterizzazione di pubblico esercizio senza essere in possesso di specifica SCIA (pmr € 5.000,00) e per aver omesso di rispettare le prescrizioni imposte in materia di sorvegliabilità dei locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, i quali risultavano avere accesso diretto ad un garage privato, non menzionato nella visura catastale e nella relazione tecnica presentata al Comune di Mesoraca (pmr € 1.302, 00).

Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato n. 13 controlli a soggetti considerati pericolosi e sottoposti alla detenzione o agli arresti domiciliari.

Personale dell’Ufficio Immigrazione e della D.I.G.O.S. ha identificato n. 30 cittadini extracomunitari.

L’attività è finalizzata a verificare l’esatta corrispondenza tra la documentazione presentata all’atto del rilascio del permesso di soggiorno e l’effettiva domiciliazione degli stessi nonché la risultanza di una reale prestazione lavorativa contrattualizzata.

I predetti controlli sono finalizzati a verificare la regolarità degli stranieri nel territorio nazionale ed espellere quelli ritenuti pericolosi e non in regola con la documentazione.

Equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato nr. 9 posti di controllo, identificando nr. 261 persone, di cui nr. 80 con precedenti di Polizia e nr. 3 cittadini extracomunitari; nel corso dell’attività sono stati controllati nr. 145 veicoli, elevando nr. 1 sanzione al Codice della Strada, procedendo alla sospensione dalla circolazione di un veicolo.

Personale della Polizia Stradale – Sezione di P.G. ha effettuato nr. 4 controlli amministrativi presso un gommista, due esercizi di meccatronica ed un esercizio di vendita di auto.

Nella circostanza i due titolari degli esercizi di meccatronica sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’attività, con contestuale sequestro dell’attrezzatura dell’officina ed immediata chiusura dell’attività. Inoltre ha controllato nr. 4 persone e nr. 50 veicoli.