La Polizia di Stato intensifica i servizi di controllo del territorio nelle località turistiche della provincia di Crotone

La Polizia di Stato ha intensificato, a partire dalla serata di ieri, i servizi straordinari di controllo del territorio nelle principali località turistiche della provincia di Crotone, con particolare attenzione ai comuni di Crotone, Isola di Capo Rizzuto, frazione Le Castella, e Cirò Marina.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di sicurezza definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della Provincia di Crotone, dott.ssa Franca FERRARO, e attuato dal Questore, Autorità provinciale di pubblica sicurezza tecnico-operativa, al fine di garantire un’elevata cornice di sicurezza ai cittadini e ai numerosi turisti presenti sul territorio durante la stagione estiva.

Nella serata inaugurale dei servizi, il Questore della provincia di Crotone Renato PANVINO si è recato a Cirò Marina, dove ha incontrato il Sindaco Mariagrazia PANEBIANCO.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha rivolto un caloroso saluto al personale della Polizia di Stato impegnato nei servizi di controllo sul litorale cittadino, esprimendo vivo apprezzamento per la presenza del camper della Polizia di Stato quale punto di riferimento per cittadini e turisti.

Il Sindaco ha ringraziato la Polizia di Stato per l’impegno profuso sul territorio, sottolineando come la presenza degli operatori rappresenti un importante simbolo di legalità, vicinanza alle istituzioni e sicurezza per tutti coloro che frequentano le località balneari della provincia nel periodo estivo.

Nel corso della serata sono stati effettuati numerosi controlli a persone e veicoli nelle aree maggiormente interessate dalla presenza turistica. Gli equipaggi impiegati hanno identificato n. 187 persone, di cui 3 cittadini extracomunitari e 44 positivi nelle banche dati, hanno eseguito nr. 3 posti di controllo e hanno controllato n 63 veicoli.

I servizi straordinari proseguiranno per tutta la stagione estiva con una presenza costante e capillare della Polizia di Stato nelle principali località turistiche della provincia, con l’obiettivo di garantire serenità, sicurezza e una sempre maggiore vicinanza ai cittadini e ai turisti.