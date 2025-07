La Polizia locale “a portata” di cittadino con un punto d’ascolto itinerante nei quartieri

“Tra la gente, per la gente”, un servizio di prossimità che rinsalda il patto fiduciario tra cittadini e vigili urbani prendendo il via, nella sua fase sperimentale, proprio dai territori collinari e periferici.

Il punto d’ascolto itinerante della Polizia locale di Reggio Calabria sarà attivato a partire dal prossimo 14 luglio e si articolerà in 16 tappe fino al 26 agosto, ma l’obiettivo di lungo periodo dell’Amministrazione comunale è organizzare il servizio in maniera strutturata per rafforzare il senso di sicurezza nei cittadini non solo attraverso la repressione, ma soprattutto con la prevenzione.

A illustrarne i dettagli, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sono stati il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessora comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e il dirigente della Polizia municipale Salvatore Zucco.

«Si tratta di un servizio ha commentato l’assessora Palmenta che possiamo garantire grazie all’implementazione di personale nel Corpo della Polizia locale attraverso i concorsi. In altri tempi non sarebbe stato possibile e questo per noi è un motivo di orgoglio.

Saremo presenti con le stazioni mobili per dare informazioni, raccogliere segnalazioni e cercare di andare incontro alle esigenze delle persone».

Palmenta ha inoltre aggiunto, alla presenza dell’assessora al Welfare Lucia Nucera, che nei punti d’ascolto saranno a disposizione della cittadinanza anche informazioni e modulistica relative ai Servizi sociali del Comune.

Il comandante Zucco ha spiegato che l’iniziativa «porta la Polizia locale all’esterno degli uffici, più di quanto lo sia già, per rintracciare tutte quelle esigenze che generalmente vengono veicolate per via telefonica o telematica attraverso una comunicazione diretta tra agenti e cittadini».

Zucco ha poi messo in risalto il «valore aggiunto» di un servizio che viene avviato, in un periodo in cui generalmente il personale diminuisce, grazie a uno «sforzo importante sostenuto dall’Amministrazione comunale» per rispondere a un’esigenza della collettività.

«Faremo tutto ciò che si fa all’interno del comando ha aggiunto il dirigente con la stazione mobile collegata telematicamente con tutte le banche dati e con il Protocollo del Comune; daremo tutte le risposte di front office necessarie all’utenza, dalla comunicazione dei punti patente alla segnalazione della pavimentazione stradale dissestata, con personale specificamente formato per venire incontro a queste esigenze».

Il sindaco Falcomatà ha ulteriormente spiegato la volontà di partire dalle zone della città che in estate si ripopolano e si rivitalizzano con le tante iniziative culturali organizzate dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni attive sul territorio.

«La presenza di un punto di ascolto della Polizia locale ha detto il primo cittadino serve a far sì che queste attività si svolgano in maniera più serena e sicura, ma rappresenta anche un punto di riferimento per porre all’attenzione dell’Amministrazione alcune problematiche che altrimenti difficilmente si potrebbero conoscere.

L’investimento sulla Polizia locale in questi anni ha aggiunto il primo cittadino ha portato all’innesto di personale giovane pronto alle sfide delle innovazioni.

Sono stati fatti investimenti importanti anche sulla strumentazione in dotazione alla Polizia locale ne è un esempio il mezzo del Nucleo nautico che coadiuva l’Arpacal nel campionamento delle acque marine consentendo così un intervento più tempestivo ed efficace e, in generale, concretizzando l’idea un’antenna sui territori che permette di programmare gli interventi in maniera più puntuale ed efficace».