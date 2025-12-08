La polizia municipale di Bovalino giura fedeltà alla repubblica

A Bovalino, nella Piazza Gaetano Ruffo, il Comandante e gli Agenti della Polizia Locale hanno solennemente giurato fedeltà alla Repubblica, l’osservanza delle leggi, l’adempimento dei doveri la Costituzione e le leggi dello Stato. Importante, sentita e sobria cerimonia nella cittadina della Locride, emblema della Calabria giusta che proietta le proprie tradizioni nel quotidiano.

La manifestazione, magistralmente condotta dallo speaker Ing. Lisa Ferrò, ha avuto inizio con l’inno nazionale intonato e cantato dagli alunni della Scuola Media dell’Istituto Statale Mario La Cava, e continuata con la resa degli onori ai Caduti accompagnati dalle note della “Leggenda del Piave” e, subito dopo, dal “Silenzio” di ordinanza abilmente suonato dal Maestro Gabriele Pazzano.

Quindi il giuramento. Il Tenente Domenico Cartolano e gli Agenti Andrea Meduri, Rocco Sacco, Pasquale Squillaci, hanno così assicurato di impegnare le proprie risorse professionali a difesa della Legge e delle libere Istituzioni in riferimento alla Costituzione della nostra Repubblica.

Il pensiero e gli ideali, che hanno ispirato i componenti del Corpo municipale durante l’istruzione e l’addestramento formale, che sono stati curati dall’Associazione Nazionale del Nastro Verde Sez. Calabria, possono così essere racchiusi ed espressi.

La Bandiera è casa. La Patria è l’orgoglio e il rispetto del quotidiano. L’Inno Nazionale è il simbolo di unità, identità e appartenenza. La Costituzione guida e responsabilizza. La Disciplina è il valore che permea le attività e intenzioni del servire.

L’Onore è il rispetto per l’uniforme e per coloro che hanno in precedenza servito.

Il Dovere è esserci, anche quando è difficile, anche quando nessuno potrebbe non osservare. La Lealtà è potere guardare negli occhi chi sta al proprio fianco con la consapevolezza che si può contare l’uno sull’altro. Il Valore è la capacità di incarnare gli ideali in ogni azione, ponendo la propria vita al servizio dell’Italia.

Il Sindaco di Bovalino, Avv. Vincenzo Maesano, ha affermato nel suo discorso:

“E’ un onore servire la nostra comunità con professionalità e coraggio. Con la vostra assunzione e il giuramento odierno abbiamo voluto dare un segnale forte a tutti, a voi perché vi sentiate parte integrante di una grande famiglia e abbiate la consapevolezza dell’importanza del ruolo assunto. L’obiettivo è chiaro, migliorare Bovalino con sicurezza e con l’affermazione di valori quali il senso civico, il rispetto delle Istituzioni e il servizio per la comunità, abbandonando definitivamente l’idea dell’impunità e della rassegnazione”.

La cerimonia è stata conclusa con la preghiera del Vigile di Polizia Locale, recitata dall’Agente Rocco Sacco, per chiedere forza, rettitudine e guida nello svolgimento del servizio.