La precisazione dell’Amministrazione comunale reggina: “Nessuna ordinanza di chiusura degli uffici comunali”

In data odierna, a fronte della nota del “Dirigente Datore di lavoro”, riepilogativa delle criticità, è stato attivato presso la Segreteria Generale dell’Ente un tavolo tecnico, alla presenza di tutti i Dirigenti, del Capo di Gabinetto e del Responsabile per la sicurezza degli ambienti di lavoro (RSPP), per l’analisi puntuale delle criticità residuali che saranno prontamente affrontate.

Della situazione è stata anche informata la Prefettura.

Sono al vaglio degli organi comunali competenti le necessarie verifiche sulla sussistenza di eventuali profili di responsabilità a tutti i livelli.