La prefettura di Catanzaro pubblica le Procedure Operative Standard per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio

Sono state pubblicate, sul sito internet della Prefettura di Catanzaro, le Procedure Operative Standard per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza.

Le SOPs che si inquadrano nell’ambito del Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità del Ministero dell’Interno, cui intendono dare attuazione sul piano territoriale sono state redatte nell’ambito del tavolo tecnico sulle vulnerabilità istituito presso la Prefettura di Catanzaro, i cui lavori, iniziati nel luglio 2025, sono proseguiti incessantemente nel corso di successivi incontri tematici, ai quali hanno partecipato, offrendo il proprio contributo, tutti gli attori istituzionali, e non, a vario titolo coinvolti.

Alla stesura del documento hanno partecipato attivamente, offrendo un prezioso contributo, le Organizzazioni internazionali EUAA, UNHCR e SAVE THE CHILDREN.

Il documento ha lo scopo di stabilire modalità concordate per la rilevazione, la segnalazione e la presa in carico dei rifugiati e dei migranti che giungono, transitano e permangono nel territorio di Catanzaro e che presentano una o più vulnerabilità ai sensi dell’art.17 del D.Lgs.n.142/2015.

Particolare attenzione è stata rivolta alla definizione di procedure omogenee per le diverse modalità di arrivo sul territorio, con l’obiettivo di assicurare continuità e tempestività in tutte le fasi dell’accoglienza, dal primo contatto fino all’inserimento nei centri.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla stesura di Focus tematici relativi al trattamento di particolari forme di vulnerabilità maggiormente presenti sul territorio della Provincia di Catanzaro – tra le altre, minori stranieri non accompagnati, portatori di bisogni sanitari specifici e vittime di tratta – al fine di garantire una precoce intercettazione di segnali specifici e fornire un’assistenza specialistica e qualificata.

“Le SOPs introducono, altresì, un approccio dinamico al concetto di vulnerabilità ha precisato il Prefetto Castrese De Rosa intesa come condizione suscettibile di evoluzione nel tempo e, pertanto, oggetto di monitoraggio continuo lungo tutto il percorso di accoglienza.

Il documento è destinato a costituire uno strumento flessibile ed evolutivo, suscettibile di aggiornamento in relazione ai mutamenti del contesto normativo e operativo, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte a livello europeo in materia di migrazione e asilo.

L’approvazione odierna prima nell’ambito delle Prefetture calabresi segna, dunque, un passaggio significativo nel rafforzamento del sistema territoriale di accoglienza, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni nel garantire standard elevati di tutela e protezione delle persone più vulnerabili.”