La prefettura reggina promuove l’iniziativa benefica “Un libro sotto l’albero”
In occasione delle prossime festività natalizie, la Prefettura di Reggio Calabria, in un rinnovato spirito di comunità e solidarietà, promuove l’iniziativa benefica “Un libro sotto l’Albero”, finalizzata a donare momenti di serenità e crescita ai bambini più fragili.
Attraverso la forza evocativa del libro, che può diventare un prezioso compagno di viaggio nel percorso di crescita ed una finestra aperta sul mondo, si intende portare un segno tangibile di vicinanza e supporto, con l’obiettivo di vivere un Natale all’insegna della lettura, dell’immaginazione e della speranza.
Nei prossimi giorni, chi vorrà sostenere l’iniziativa potrà portare presso il Palazzo del Governo i libri, che saranno raccolti sotto l’Albero di Natale realizzato, nell’atrio della Prefettura, con i contributi degli studenti che hanno partecipato al Progetto “Il valore della Pace”.
I testi saranno poi donati ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria e Onco-ematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria ed a quelli ospitati presso la Casa Accoglienza – Centro Suor Castellini dell’Associazione “Piccola Opera Papa Giovanni”.