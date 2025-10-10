La prima giornata del campionato di Serie C maschile vedrà la New Tech Pallavolo Milani Rende debuttare tra le mura amiche.
I gialloblù, allenati anche quest’anno da mister Luigi Aloe, sono reduci dal 3º posto dello scorso campionato, con l’ambizione di disputare un torneo ai vertici anche quest’anno.
Per l’esordio stagione, i rendesi attendono la neo promossa Olimpia Pallavolo Bagnara, che si propone come una delle squadre più temibili del torneo.
L’appuntamento è per sabato 11 ottobre alle ore 19:30 sul parquet del nuovissimo PalaPirossigeno, che quest’anno ospiterà le partite interne dei rendesi.
C’è attesa e tanta curiosità tra gli addetti ai lavori per vedere all’opera la nuova Milani in un campionato che si preannuncia lungo e molto equilibrato grazie all’introduzione di play-off e play-out.
Inoltre, il calendario ha subito offerto un match che promette battaglia agonistica e spettacolo.