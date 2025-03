La primavera calabrese inizierà con la giornata regionale del calendario in omaggio all’italiano di Cirò che riformulò lo scorrere del tempo

Se a partire dal 1582, lo scorrere del Tempo è scandito e governato oggi in quasi tutto il mondo da uno stesso Calendario ufficiale, il calendario solare introdotto da Papa Gregorio XIII come correzione del precedente Calendario Giuliano, lo si deve ad un medico, astronomo e matematico italiano, di Cirò.

Fu, infatti, Luigi Lilio, nato nel 1510 a Psycròn (l’attuale Cirò) l’ideatore di quella Riforma, approvata definitivamente ed ufficialmente dalla Commissione Pontificia, che permetteva finalmente di mantenere l’Equinozio di Primavera in una data fissa e certa, il 21 marzo e consentiva di determinare con precisione la data della Pasqua.

Nel 2010 alla presenza dello Scienziato Antonino Zichichi, Cirò inaugura il Museo Nazionale dedicato a Lilio in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla nascita dell’Astronomo.

Nel 2012 la Regione Calabria istituisce con legge regionale la Giornata regionale del Calendario e nel 2023 Lilio entra di diritto di diritto nell’elenco regionale dei Marcatori Identitari Distintivi (MID) che definiscono la Calabria Straordinaria.

Anzi, Lilio diventa uno dei MID più importanti e riconoscibili sul piano universale per una terra che, per usare le parole del Presidente Roberto Occhiuto, l’Italia ed il mondo ancora non si aspettano.

È con questa storia e con questa identità forti, ma con una rinnovata missione e visione che dichiara il Sindaco Mario Sculco come Amministrazione Comunale celebreremo insieme all’istituzione regionale venerdì 21 marzo, quest’anno secondo giorno di Primavera ed anche Giornata nazionale per le vittime delle mafie, la 13esima Giornata del Calendario in Memoria del nostro Alysius Lilius.

Lo faremo a 443 anni da quella Riforma che cambiò la Storia dell’Umanità, un fatto storico straordinario da tanti punti di vista ma che sottolinea il Primo Cittadino ancora in pochi ancora conoscono, che dovrebbe essere per questo narrata nelle scuole e nelle piazze calabresi e sulla quale non è ancora partita purtroppo una più volte auspicata progettazione ed azione finalizzata al recupero di consapevolezza storica, culturale, scientifica, identitaria ma anche turistica ed economica

E lo faremo a Cirò che conclude Sculco è anche la terra millenaria del Krimisa, il vino delle antiche olimpiadi, anch’esso censito nei Marcatori Identitari Distintivi della Calabria Straordinaria insieme ad un altro MID sul quale rafforzare consapevolezza e senso di appartenenza non solo regionale: Giano Lacinio, coevo del suo amico Lilio, considerato il teologo francescano che ha rivoluzionato l’alchimia ed al quale è dedicata una delle due sezioni del Museo di Lilio, uno dei due del polo museale cittadino, valore aggiunto del borgo medioevale, insieme a quello del Vino e della Società Contadina che ospita la sede dell’Enoteca Regionale ed a quello archeologico.

La XIII Giornata Regionale del Calendario partirà alle ore 8.45 da Piazza Pugliese dove si ritroveranno gli studenti partecipanti al concorso artistico nazionale Giovani Visioni – Aloysius Lilius e la misura del tempo, promosso dall’Amministrazione Comunale, con l’Istituto Comprensivo, la Pro Loco ed il Rotary Club di Cirò.

Destinato agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado, il contest creativo prevede l’esposizione, all’interno del Polo Museale di Palazzo Zito, degli elaborati artistici presentati dai più piccoli e la realizzazione, da parte degli studenti delle scuole secondarie, di opere en plein air ispirate al tema.

I nomi dei vincitori dell’edizione 2025 del Concorso si conosceranno alle ore 12.30 quando saranno aperti anche gli stand per le degustazioni enogastronomiche.

Tra i momenti caratterizzanti la 13esima Giornata regionale del Calendario in Memoria di Aloysius Lilius, ci sarà la tradizionale rappresentazione in costumi d’epoca della celebre TAVOLA DELLA BICCHERNA N.72 (una delle 107 tavole dal 1258 agli inizi del XVIII secolo conservate presso l’Archivio di Stato di Siena): il dipinto, di autore sconosciuto, che raffigura Gregorio XIII che, assiso in trono, presiede la commissione del Calendario. La rievocazione che vedrà gli studenti protagonisti, si terrà in Piazza Pugliese alle ore 10.

RIPARTIRE DA LILIO PER RISCRIVERE LA NARRAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CALABRIA COME DESTINAZIONE TURISTICO-CULTURALE-ESPERIENZIALE.

È, questo, il titolo del momento di confronto che alle ore 10.30 sarà ospitato nella sala consiliare, al civico 2 di Corso Lilio.

Coordinati dalla giornalista Francesca Lagoteta dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Mario Sculco, interverranno il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, il Primo Cittadino di Monte Porzio Catone, città laziale con la quale Cirò è gemellata, Massimo Pulcini e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lilio Giuseppe Peduto.

Seguiranno le relazioni storico-scientifiche del ricercatore Pino Rende e di Francesco Vizza, Dirigente del CNR, Membro della Deputazione Storia Patria e direttore dei musei di Cirò al quale si deve la riscoperta scientifica e culturale della figura storica e del valore universale di Lilio.

Concluderanno gli interventi di Lenin Montesanto, Program Manager della Cabina di Regia sui Marcatori Identitari Distintivi della Regione Calabria, di Helmuth Köcher, amministratore unico di Gourmet’s International e The WineHunter, Presidente e fondatore del Merano WineFestival, uno degli eventi più prestigiosi dedicati all’eccellenza enologica e gastronomica che dal 7 al 9 giugno 2025, sarà ospitato Cirò col Merano Wine Festival Calabria – Cirò: Essenza del Sud e dell’assessore regionale all’agricoltura e alle minoranze linguistiche, Gianluca Gallo.