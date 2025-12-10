Reggio Calabria

La Prison Fellowship Italia Onlus porterà la gioia del Natale tra i detenuti – VIDEO

Attesi per giovedì 18 dicembre un gruppo di volontari che si receranno presso il carcere per donare sorrisi e pasti caldi ai detenuti

Foto di Redazione Redazione58 minuti fa
25 minuto di lettura

Palmi (RC), 10 dicembre 2025 – A Natale si sa, si è tutti più buoni ma anche felici. È il periodo durante il quale si caldeggia a mettere da parteogni rancore a favore della pace. È la festa più attesa dell’anno nella quale gioia e sorrisi si stampano nelle case tra regali da scartare e allietanti pranzi con gli affetti più cari. Eppure, c’è chi questo Natale non lo vive da tempo. C’è chi ha smesso di sentirsi membro vivo della società e che dietro le sbarre di un carcere lascia spazio alla disperazione nel suo cuore. Una disperazione che solo un gesto concreto può dissipare e che svela la vera missione di un cristiano nel periodo natalizio: servire con gioia a chi ha più bisogno. 

Giovedì 18 dicembre, la Prison Fellowship Italia di Palmi porterà la gioia del Natale ai fratelli detenuti con la loro presenza e un pasto caldo. Un gesto mirabile quello del servire, imperativo per scelta della Onlus a sfondo cristiano che da anni forma una rete di volontari con il solo scopo di sostenere detenuti ed exdetenuti per il loro reinserimento nella società. 

Tag
Foto di Redazione Redazione58 minuti fa
25 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio