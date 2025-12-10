La Prison Fellowship Italia Onlus porterà la gioia del Natale tra i detenuti – VIDEO

Palmi (RC), 10 dicembre 2025 – A Natale si sa, si è tutti più buoni ma anche felici. È il periodo durante il quale si caldeggia a mettere da parteogni rancore a favore della pace. È la festa più attesa dell’anno nella quale gioia e sorrisi si stampano nelle case tra regali da scartare e allietanti pranzi con gli affetti più cari. Eppure, c’è chi questo Natale non lo vive da tempo. C’è chi ha smesso di sentirsi membro vivo della società e che dietro le sbarre di un carcere lascia spazio alla disperazione nel suo cuore. Una disperazione che solo un gesto concreto può dissipare e che svela la vera missione di un cristiano nel periodo natalizio: servire con gioia a chi ha più bisogno.

Giovedì 18 dicembre, la Prison Fellowship Italia di Palmi porterà la gioia del Natale ai fratelli detenuti con la loro presenza e un pasto caldo. Un gesto mirabile quello del servire, imperativo per scelta della Onlus a sfondo cristiano che da anni forma una rete di volontari con il solo scopo di sostenere detenuti ed exdetenuti per il loro reinserimento nella società.