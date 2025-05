La Pro Loco San Salvatore promuove per il 4 maggio lo “Yoga della Risata per la Pace”

Correva l’anno 1995 e nell’indiana Mumbai il dottor Madan Kataria donava all’umanità lo yoga della risata, ovvero quel compiere una risata liberatoria indotta, propiziata da una serie di esercizi di movimento e respirazione specifici.

Un metodo alquanto efficace per fronteggiare disturbi fisici, psicologici e spirituali.

Tutto qua? Beh, provare per credere! Dove? Facile: domenica 4 maggio, cioè domani, alle ore 16, in Piazza Fontana in quel di San Pantaleone, sul territorio comunale di San Lorenzo, Anna Elisa Meliadò, teacher trainer e ambassador di Yoga della Risata nel Mondo, gratuitamente accoglierà quanti desidereranno vivere un’esperienza unica, rigenerante, imperdibile.

L’evento, voluto e realizzato dalla Pro Loco San Salvatore, nasce per celebrare la ventisettesima Giornata Mondiale della Risata, tradizionalmente coincidente con la prima domenica del mese di maggio.

E sarà anche l’occasione per assumersi, liberamente, l’impegno a… cambiar se stessi per cambiare il mondo. Lottando per una preziosa conquista: la pace. Interiore. Con e per gli altri. Siano essi i vicini di casa o abitanti di terre martoriate.

Ma sarà pure una iniziativa che vedrà il coinvolgimento di svariate altre realtà associative che, incuriosite dalla progettualità concreta ed effervescente della giovane Pro Loco laurentina, hanno aderito. E ci saranno, con i propri soci.

Insomma, appare complicato rifiutare l’invito della Pro Loco San Salvatore, che, per bocca della sua presidente, Francesca Pizzi, così chiosa: “raggiungeteci a San Pantaleone.

Trascorrete insieme a noi questa prima domenica di maggio. Insieme, voi e noi, riscopriremo la forza trasformatrice di una risata.

Anche perché, come sosteneva Curzio Malaparte, ogni volta che un uomo ride aggiunge un paio di giorni alla sua vita. E noi, di albe e di tramonti, ne vogliamo gustare ancora tanti assai. Ma assai assai!!!”