La questura di Vibo Valentia emette misure di prevenzione a tutela della sicurezza del territorio provinciale

Continua l’attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica da parte della Questura di Vibo Valentia, che nel decorso mese di Novembre, grazie all’attività di controllo del territorio ed info-investigativa svolta dagli uffici operativi ed alle segnalazioni dei Carabinieri del Comando Provinciale hanno consentito al Questore, Dr. Rodolfo Ruperti, previa attività istruttoria della Divisione Anticrimine, di emettere:

  • nr. 4 provvedimenti cd. D.A.S.P.O. a carico di soggetti ritenuti responsabili di atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive disputatesi nella provincia di Vibo Valentia, in data 09/03/2025 presso il campo sportivo di Cessaniti (VV), in data 16/03/2025 presso il campo sportivo di Briatico (VV), in data 16/11/2025 presso l’impianto sportivo di Vibo Valentia e in data 23/11/2025 presso il campo sportivo di Francica (VV). Per questi ultimi due provvedimenti è stata inoltre disposta per i violenti la prescrizione dell’obbligo di comparizione ad un ufficio di Polizia.
  • nr. 1 provvedimento D.A.S.P.O. c.d. “fuori contesto” ex art. 6 comma 1 lett. c) l.401/1989 nei confronti di un soggetto condannato per il possesso di arma;
  • nr. 5 provvedimenti di Foglio di Via ex art. 2 d.lgs. 159/2011 con Divieto di ritorno nei comuni di Tropea (vv), Pizzo (vv), Soriano Calabro (vv) e Vibo Valentia;
  • nr. 12 provvedimenti di Avviso Orale;
  • nr. 6 provvedimenti di ammonimento, di cui quattro ex art. 3 d.l. 11/2009 e due art. 8 d.l. 11/2009.
  • nr. 6 proposte di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. di cui n.ro 3 nei confronti di autori di violenza di genere ed nr. 3 nei confronti di soggetti gravitanti nel contesto della criminalità comune.
