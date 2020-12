La Reggina pareggia 1-1 sul campo del Vicenza, i veneti ringraziano per l’ennesimo errore degli amaranto

Condividi

Termina 1-1 la gara al Romeo Menti di Vicenza tra i padroni di casa e la Reggina, match valido per la 14ª giornata del campionato di serie B 2020/21. Reggina in vantaggio con Bianchi sul finire del primo tempo ma Longo sfruttando un errore di Plizzari riporta in parità il risultato.

Il tabellino della gara:

SERIE BKT, 14ª GIORNATA

LR VICENZA-REGGINA 1-1

Marcatori: 44′ Bianchi (R), 59′ Longo (LRV)

LR Vicenza (3-4-3): Grandi; Pasini, Padella, Bizzotto (46′ Meggiorini); Zonta, Da Riva (83′ Rigoni), Cinelli Barlocco; Dalmonte (90′ Jallow), Longo, Giacomelli (79′ Cappelletti). A disposizione: Zecchin, Perina, Scoppa, Tronchin, Guerra, Marotta, Fantoni, Cester. Allenatore: Di Carlo.

Reggina (4-3-3): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig (87′ Vasic), Folorunsho; Rolando (73′ Situm), Rivas, Bellomo. A disposizione: Farroni, Guarna, Cionek, Gasparetto, Peli, De Rose, Marcucci, Mastour. Allenatore Baroni.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Michele Grossi di Frosinone e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

Note – Ammoniti: Barlocco (LRV), Loiacono (R), Longo (LRV), Crisetig (R), Bellomo (R), Cinelli (LRV), Padella (LRV). Espulso: al 66′ Longo (LRV) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 7-9. Recupero: 1’pt; 3’st.