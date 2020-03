La Reggina sbanca il Viviani: vince con il Picerno per 0-2

Condividi

La Reggina passa allo stadio Alfredo Viviani di Potenza nel match della 30ª giornata del campionato di Serie C Girone C giocato a porte chiuse per le disposizioni dovute all’emergenza coronavirus. Decidono i primi gol in maglia amaranto per Paolucci e Sarao.

Amaranto subito in vantaggio al 5’minuto grazie alla rete di Paolucci imbeccato da Rivas. Supremazia della Reggina per buona parte del primo tempo con le occasionissime di Paolucci e Rivas che mancano il raddoppio. Dopo la prima mezz’ora il Picerno prende coraggio e prova a spingere e dopo una rete annullata per fuorigioco a Santaniello sfiora il gol del pareggio con Kosovan. Prima frazione che si chiude e si va negli spogliatoi con il risultato do 0-1 per gli amaranto.

Nella ripresa il Picerno appare più in palla rispetto agli amaranto che soffrono anche fisicamente il pressing dei lucani, ma i cambi di Toscano danno nuova linfa alla squadra Dopo aver sfiorato il raddoppio con Bellomo la Reggina lo trova al 87’con Sarao. Da vero attaccante sfrutta un velo di Rivas su passaggio di Bianchi e insacca alle spalle di Pane. Al Viviani finisce 0-2 per gli amaranto, che riprendono la loro marcia conquistando tre punti preziosi.

Il tabellino della gara:

SERIE C GIRONE C, 30ª GIORNATA

AZ PICERNO-REGGINA 0-2

Marcatori: 6′ Paolucci, 87′ Sarao.

AZ Picerno (3-5-2): Pane; Fontana, Ferrani, Lorenzini; Melli (62′ Vanacore), Kosovan, Vrdoljak, Romizi (62′ Nappello), Guerra (74′ Cecconi); Esposito (83′ Squillace), Santaniello (74′ Ripa). A disposizione: Cavagnaro, Mancini, Ruggieri, Donnarurmma, Priola, Brumat. Allenatore: Giacomarro.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto (55′ Blondett), Rossi; Garufo Bianchi, Nielsen (74′ De Francesco), Liotti (74′ Rolando); Paolucci (65′ Bellomo); Denis (74′ Sarao), Rivas. A disposizione: Farroni, Marchi, Rubin, Mastour, Sounas, Doumbia, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Daniele De Santis di Lecce (Gianluca D’Elia e Andrea Niedda di Ozieri).

Note – Ammoniti: Rivas (R), Ferrani (P), Gasparetto (R), Paolucci (R), Guarna (R), Sarao (R). Espulso: all. Toscano (R). Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 1’pt; 5’st.