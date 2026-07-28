La Reghion Basket popolare premiata a Palazzo San Giorgio per la vittoria del campionato CSI dal Presidente del Consiglio Comunale Milia

Si è svolta lunedì 27 luglio, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la cerimonia di premiazione della Reghion Basket Popolare, celebrata dall’amministrazione comunale per lo straordinario traguardo del secondo titolo consecutivo di Campione d’Italia nel Campionato Nazionale CSI Open 2025/2026, conquistato ad Asti contro l’Alci Basket Verona.

Il riconoscimento istituzionale del Comune di Reggio Calabria é stato conferito dal Presidente del Consiglio Comunale Federico Milia, che ha voluto esprimere, a nome del Sindaco On. Francesco Cannizzaro, il plauso della Città alla squadra per i risultati sportivi conseguiti e per il lustro dato al territorio reggino.

“È un grande orgoglio per la nostra Città celebrare oggi la Reghion Basket Popolare e credo sia preciso dovere, da parte dell’Amministrazione, rendere omaggio alle realtà sportive che, a prescindere dal risultato sportivo, si impegnano con così tanta passione e sacrificio, portando in alto il nome della Città su tutti i campi d’Italia” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale Milia a margine della premiazione.

“Questo secondo titolo consecutivo di Campioni d’Italia nel campionato CSI testimonia la solidità di un progetto sportivo sano, fondato sul forte senso di appartenenza e su una dedizione quotidiana non comune, dimostrata sul campo non solo tecnicamente, ma soprattutto attraverso l’espressione più alta dei valori profondi dello sport:

il forte spirito di squadra e il rispetto dell’avversario conclude il Presidente Milia a nome del Consiglio Comunale, rinnovo quindi i complimenti più sinceri alla Reghion, ai suoi atleti e ai suoi appassionati tifosi, con l’augurio di continuare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.