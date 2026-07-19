La Regione Calabria istituisce un Dispensario permanente a Grotteria per assicurare l’assistenza farmaceutica al centro storico

Il Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 13/07/2026, in accoglimento dell’istanza prodotta dal Comune di Grotteria, ha rettificato e integrato un proprio precedente provvedimento, disponendo l’istituzione di un DISPENSARIO FARMACEUTICO PERMANENTE a servizio del centro storico di Grotteria.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione Comunale di Grotteria esprimono soddisfazione per il conseguimento di questo importante risultato, che assicura copertura farmaceutica al centro storico del paese e ne garantisce il carattere di stabilità.

L’importante risultato ottenuto è stato possibile anche grazie all’intervento della Prefettura di Reggio Calabria, coinvolta nella vicenda ed attivatasi in maniera determinante per far conseguire al Comune la certezza della copertura farmaceutica per un’importante area del territorio comunale, rimasta priva di qualsiasi presenza di Farmacie da ormai 8 anni.

Nel ringraziare il Prefetto Clara Vaccaro per l’intervento nella vicenda, e nel sottolineare quanto sia stato decisivo l’apporto degli Uffici della Prefettura per il rapido conseguimento del risultato, il Sindaco evidenzia che Grotteria vedrà così assicurata per il futuro la presenza del Dispensario per il centro storico, in affiancamento alle 2 Farmacie attive nel territorio comunale, con un sostanziale completamento della copertura del servizio su tutto

il territorio.

Le vicende amministrative che in passato hanno interessato l’assetto della presenza delle Farmacie nel territorio possono considerarsi oggi superate da questo importante traguardo, che conferisce certezza ad una presenza farmaceutica nel centro storico, di vitale rilevanza per l’intera comunità.

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Racco