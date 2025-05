La regione Calabria presente ad Artigiano in fiera, si tratta della presenza più massiccia bella e sorridente

Lo stiamo registrando in queste ore ad Artigiano in Fiera, l’Expo internazionale dell’artigianato, dei Popoli e delle Nazioni che nella versione Anteprima d’Estate sarà ospitata fino al prossimo 2 giugno nella grande agorà di Milano Fiere a Rho; ma è ormai la percezione costante che avvertiamo in tutti gli eventi fieristici ai quali stiamo partecipando: la Calabria rappresenta la presenza più bella, sorridente e massiccia.

Quasi come se fosse un continente.

È quanto dichiara Laura Barbieri complimentandosi, insieme all’Agrichef Enzo Barbieri e a Patrizia Guerzoni, con la Regione Calabria che in questi giorni è stata presente con il Presidente Roberto Occhiuto assieme agli assessori allo sviluppo economico e all’agricoltura Rosario Varì e Gianluca Gallo, per l’organizzazione impeccabile ed il coinvolgimento dei produttori.

Iniziative come questa aggiunge contribuiscono a far conoscere oltre i confini regionali e nazionali il patrimonio agroalimentare e manifatturiero di qualità della nostra regione.

Dagli immancabili e sempre più ricercati peperoni cruschi, alla portulaca, per tantissimi una straordinaria scoperta; dai tradizionali crostini di pane, rigorosamente Made in Calabria, alle conserve sottolio, passando dalle marmellate, alle confetture della Bottega Barbieri.

Sono, queste, le ricette che hanno emozionato e catturato il palato dei visitatori che dalla data di inaugurazione di Artigiano in Fiera, stanno popolando i padiglioni di Milano Fiere.

E mentre lo spazio Barbieri conquista i palati di tutto il mondo, sulla rete spopola la video ricetta girata qualche mese fa nell’oasi di pace e relax con lo chef giapponese Ryusuke che ha deciso di inserire anche l’esperienza imprenditoriale e familiare portata avanti da Enzo, Patrizia, Michele, Alessandra e Laura tra le tappe del tour che lo vede impegnato per tutto lo stivale alla scoperta delle ricette autentiche e della tradizione da far conoscere soprattutto ai giapponesi. Zafarani cruschi, uovo al purgatorio e rascatieddri sono le ricette spiegate passo passo, da Barbieri.