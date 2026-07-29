La rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’europarlamentare Giusi Princi continua a crescere

“Ho deciso di aderire con entusiasmo alla Rete dei Talenti calabresi per la Sanità promossa dall’On. Giusi Princi”.

Sono le parole della dottoressa Chiara Surace, medico specializzando in Neurologia presso l’Ospedale di Ancona.

Chiara, giovane reggina, in un videomessaggio pubblicato sui social, ha ripercorso la sua storia e ha ringraziato l’europarlamentare Giusi Princi per aver ideato e promosso la Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, il primo importante network dedicato al censimento e alla valorizzazione di tutti i professionisti sanitari di origini calabresi che operano fuori regione.

“Questa iniziativa per me ha un valore speciale”, afferma la dott.ssa Chiara Surace. “La mia storia con l’On. Giusi Princi è iniziata tanti anni fa tra i banchi di scuola del Liceo, quando ho avuto l’opportunità di frequentare il primo anno della sperimentazione in biomedicina”, aggiunge Chiara, che negli anni del liceo aveva frequentato il corso di studi in “Biologia con curvatura biomedica”, ideato nel 2011 da Giusi Princi, allora dirigente scolastico e oggi eurodeputata, e da Pasquale Veneziano, presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Reggio Calabria.

Una sperimentazione, poi, estesa su scala nazionale e inserita tra le poche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

“Allora spiega la dott.ssa Surace – eravamo solo dei giovani con tanti sogni e poche certezze ma l’On. Princi aveva già creduto nelle nostre potenzialità.

Oggi quei sogni evidenzia mi permettono di lavorare in una realtà ospedaliera importante dove continuo a formarmi come neurologa.

Le mie radici, però, restano in Calabria. Ed è bello sapere che chi ha visto i nostri primi passi aggiunge Chiara in riferimento alla sua ex preside, Giusi Princi – continui a creare occasioni di incontro e di crescita.

Mi fa sentire parte di una comunità. C’è chi insegna una materia e chi lascia un metodo, una visione per guardare al futuro con fiducia.

Grazie Onorevole Princi prosegue perché continua a credere nei suoi giovani anche quando questi sono lontani da casa. Spero che questa iniziativa rappresenti un ponte per riportare competenze, entusiasmo e idee al servizio della nostra terra. Iscrivetevi anche voi”, conclude la dott.ssa Surace, rivolgendosi ai suoi colleghi.

La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità continua a ricevere numerose adesioni e a riscuotere attestazioni di stima e convinto sostegno da parte di affermati professionisti che operano in prestigiose realtà ospedaliere e centri di ricerca in Italia e all’estero, come in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda.

Attraverso videomessaggi come quello di Chiara, indirizzati all’On. Giusi Princi, medici e operatori sanitari stanno esprimendo il proprio apprezzamento per l’iniziativa, condividendo le loro esperienze professionali e invitando colleghi e colleghe ad aderire al network, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più ampia e coesa di competenze al servizio della Calabria.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).