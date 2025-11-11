Reggio Calabria

La ricchezza dei Frutti Tropicali del comprensorio Reggino a Calabria D’autore per domenica 16 novembre 

La stazione FS di RC S Caterina è sempre più un punto di riferimento culturale per le molteplici attività, la rassegna Calabria D’autore e le altre settimanali riscuotono un grande successo di partecipazione e di gradimento.
Dopo la splendida serata di ieri  sulla storia Cinematografica e Musicale del Molleggiato Adriano Celentano e la degustazione del Novello della Cantina Crisera’ , altro appuntamento che vedrà sicuramente una larghissima partecipazione di pubblico sarà quella di domenica 16 novembre alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione di RC S Caterina in cui vedrà protagonisti i meravigliosi Frutti Tropicali del nostro Comprensorio, grazie alle pregiate Aziende Agricole: Lucisano, Scopelliti e De Maria – sarà l’occasione per ammirare l’esposizione e degustare  a sua volta i Kiwi Gialli, le Annone , i Mango , gli Avocadi e tanti altri frutti Tropicali che  un tempo li importavamo , da diversi anni , addirittura,le nostre Aziende Agricole esportano ovunque.
Nella serata del sedici,oltre la presenza delle Aziende Agricole, saranno presenti i nutrizionisti Biologi Maria Tomasello e Giuseppe Chindemi che ci illustreranno sulle  proprietà organolettiche di questi meravigliosi Frutti.
A condurre la serata sarà l’eclettico Francesco Miroddi che spazia con grande facilità da un argomento all’altro, grazie soprattutto alla sua cultura personale ed alla capacità di preparare le serate in maniera doviziosa .
