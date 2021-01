La scelta del materasso? L’importanza di affidarsi agli specialisti del riposo

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Il riposo e il sonno sono gli unici momenti di recupero e riequilibrio psico-fisico, per questo la scelta del sistema di riposo è fondamentale per garantire una buona qualità della vita. Il materasso deve essere un prodotto che vi permetta di dormire bene e risvegliarvi meglio, per questo il suo acquisto deve essere ben ponderato.

Spesso si tratta di un gusto personale, infatti non tutti si sentono comodi sullo stesso materasso, a causa di preconcetti, abitudini o preferenze personali. Devono comunque rispettare i principi dell’ergonomia del corpo per offrire relax e benessere all’organismo.

Oggi, si possono trovare molti tipi di materassi, prodotti con materiali differenti e con diversi gradi di rigidità. Non esiste un tipo di materasso che sia migliore di un altro, quindi la scelta va fatta in base ad alcuni parametri quali il peso corporeo, la statura, la posizione del sonno preferita, la temperatura ambientale, le eventuali problematiche di natura muscolo-scheletrica, le abitudini e il comfort generale.

Ma allora come si sceglie il miglior materasso? Un valido punto di riferimento da oltre quarant’anni, nella provincia di Reggio Calabria e in tutta la regione per chi cerca un materasso per un riposo rigenerante, è sicuramente l’azienda Irma Marino.

Grazie a macchinari di ultima generazione e personale altamente qualificato nel settore della fabbricazione di materassi Irma Marino è riuscita negli anni ad acquisire un livello di professionalità e competenza tale da rendersi un importante punto di riferimento.

Da sempre impegnata all’ investimento di energie e risorse nella ricerca di nuovi materiali, nello sviluppo e nella produzione di sistemi letto in grado di migliorare la qualità del sonno. È scientificamente provato infatti, che un buon sonno non solo ottimizza il recupero delle energie, ma aiuta anche il consolidamento della memoria, con la rimozione di ricordi irrilevanti

I materassi prodotti da questa storica azienda reggina nascono dall’ incontro di artigianalità e tradizione con una produzione dal contenuto tecnologico innovativo. Fondamentale la scelta di materie prime pregiate per garantire prodotti con alti standard qualitativi di resistenza ed un elevato rapporto qualità prezzo.

Irma Marino, Materassi e Camerette è un punto vendita specializzato nella produzione e nella vendita di letti, materassi, e arredamenti per camere da letto e camerette. Presso la sede sita a Pellaro in Via Fiumarella n. 4 – tel. 0965 359827, si avrà l’opportunità di personalizzare e testare i materassi, (a molle, in lattice, a molle indipendenti, di lana propria, ignifughi). Unendo la tradizione della sapienza artigianale all’impiego dei materiali più innovativi, è stata creata una linea di materassi adatta a tutte le esigenze.

Da Irma Marino ci sarà anche la possibilità di arricchire qualsiasi letto con un’ampia gamma di accessori, come le trapunte di propria produzione, i coprimaterassi, i coprirete e le reti delle migliori marche.

Visita il sito web www.irmamarino.it