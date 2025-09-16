La scuola custode di memoria e furuto, Pirillo “con i giovani si riscrive la narrazione della Calabria”

I MID non sono soltanto simboli da celebrare, ma tasselli di un mosaico che ci appartiene. La scuola è il luogo privilegiato per educare i giovani a riconoscerli e a farne motore di crescita culturale, sociale ed economica.

Non esiste Calabria senza i suoi geni identitari, e non esistono nuove generazioni pronte al futuro senza la coscienza delle proprie radici.

È quanto sostiene il Sindaco Giovanni Pirillo nel messaggio di inizio anno scolastico rivolto a studenti, docenti, famiglie e personale amministrativo, richiamando il grande lavoro fatto della Regione per censire i cento Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria Straordinaria, tra i quali riecheggia forte la memoria del medico e scienziato Bruno da Longobucco, inventore della medicina moderna, e ricordando come il Progetto abbia aperto una stagione di consapevolezza e orgoglio collettivi nell’intera comunità calabrese.

Conoscere e valorizzare i simboli della nostra memoria identitaria sottolinea il Primo cittadino significa offrire ai giovani una strada di appartenenza e di riscatto. Il nostro Bruno non è soltanto patrimonio di Longobucco ma di tutta la Calabria e della scienza universale.

A lui abbiamo dedicato un Premio internazionale, che ogni anno mette insieme medici, studiosi, artisti e comunità, non come celebrazione sterile, ma come esercizio collettivo di memoria, e che quest’anno abbiamo riconosciuto a Nicola Leone, Rettore dell’Università della Calabria e Ordinario di Informatica (INF/01) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica dello stesso Ateneo, e Bruno Nardo, Professore Associato di Chirurgia Generale, Università della Calabria, Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale, Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Bruno ci ricorda che la conoscenza, quando è condivisa, diventa progresso e la scuola è il luogo in cui memoria e futuro si incontrano.

Formare studenti consapevoli del proprio patrimonio identitario, quindi, significa renderli cittadini capaci di costruire il domani.

Non possiamo continuare a pensare spiega ancora che la grandezza nasca solo nei grandi centri o che le periferie abbiano un destino minore. Ognuno, con pari dignità, concorre a costruire la Calabria e il Paese del domani.

La nostra forza è il valore della memoria, che appartiene a tutti e che tutti abbiamo il dovere di custodire e trasmettere. È questo il messaggio che consegno ai nostri ragazzi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

Comprendo aggiunge il Sindaco sia un processo difficile ripartire dalla memoria e la scuola non può e non deve essere lasciata sola. È necessario un patto educativo che tenga insieme famiglie, istituzioni e comunità.

Non bastano i libri di testo: servono esempi, valori, pratiche quotidiane. Noi come amministrazione continueremo a sostenere progetti culturali e iniziative che rafforzino questo legame.

Il Premio Bruno da Longobucco è già un tassello di questa alleanza, ma il vero investimento resta quello sui nostri ragazzi.

Cari studenti conclude Pirillo vi auguro, quindi, che la scuola sia per voi non solo luogo di studio, ma spazio di libertà e partecipazione.

Portate con voi l’orgoglio di appartenere a una storia lunga, fatevi carico del valore della memoria e trasformate tutto questo in impegno per il futuro.

Longobucco vi accompagna, ma la Calabria e il mondo hanno bisogno del vostro talento e dell’orgoglio delle vostre radici.