La scuola di Olivadi intitolata ad un Sottufficiale dell’Esercito Italiano

Si è svolta questa mattina, nel Comune di Olivadi, la cerimonia ufficiale di intitolazione del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, alla memoria del Sergente Maggiore Aiutante paracadutista Vincenzo Aiello, Sottufficiale dell’Esercito Italiano, già effettivo al 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizione Obiettivi “Folgore”, tragicamente deceduto in servizio il 23 ottobre del 2024.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello, il Comandante del Comando Territoriale Sud, Generale di Divisione Andrea Di Stasio numerose autorità civili, militari e religiose, esponenti del mondo scolastico e una rappresentanza del personale del 185° Reggimento “Folgore, in un clima di intensa partecipazione ed emozione.

La motivazione scelta dalla scuola racchiude il senso più profondo dell’iniziativa:“Esempio di dedizione e coraggio. Il suo ricordo vive qui, dove si apprende che il sapere è il paracadute dello spirito: la guida sicura che orienta il volo della giovinezza verso la piena libertà dell’essere.”

Un messaggio che esprime pienamente la finalità: trasformare la memoria in strumento educativo, capace di accompagnare i giovani in un percorso di crescita fondato su responsabilità, consapevolezza e senso civico.

La giornata si è aperta con l’esecuzione dell’inno di Mameli e la consegna della Bandiera, seguita dagli interventi istituzionali del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Corrado Alvaro”, Dott.ssa Maria Carmen Aloi, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catanzaro, Dott.ssa Concetta Gullì, del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Dott.ssa Loredana Giannicola, del Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, Colonnello Ugo Gaeta e del Sindaco di Olivadi, Nicola Malta. Particolarmente significativo è stato il momento dello scoprimento della targa commemorativa, accompagnata dalla benedizione, che ha sancito ufficialmente l’intitolazione dell’istituto.

A seguire, gli alunni della scuola hanno reso omaggio alla memoria del militare con interventi e riflessioni, evidenziando come l’intitolazione rappresenti un impegno concreto e quotidiano a vivere i valori di legalità, rispetto e servizio.

L’iniziativa, coordinata dal Comando Militare Esercito “Calabria”, è stata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Olivadi e con le autorità scolastiche.