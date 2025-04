La Seconda Commissione consiliare approva delibera su trasporto scolastico, verso servizio più esteso e potenziato

Si è tenuta ieri 10 aprile la seduta della seconda Commissione consiliare permanente del Comune di Reggio Calabria (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento controllo enti partecipati, sicurezza e legalità); convocata con l’obiettivo di accelerare l’iter della proposta di delibera n. 124 del 18 novembre 2024, relativa al contratto di servizio sul trasporto scolastico.

La delibera, approvata con 11 voti favorevoli e 6 astenuti, rappresenta un passaggio fondamentale per garantire continuità ed efficienza al servizio di trasporto scolastico in vista del prossimo anno, con l’obiettivo di concludere in tempi rapidi l’iter amministrativo e consentire la successiva discussione in Consiglio comunale.

“La delibera odierna ha dichiarato il presidente Giuseppe Marino consente di adeguare il contratto di servizio di ATAM S.p.A. sul trasporto scolastico alle novità legislative più recenti.

Si conferma inoltre un chiaro indirizzo politico della Commissione: dare continuità all’affidamento ad ATAM anche per questo servizio, che negli ultimi anni è stato fortemente potenziato e migliorato. Oggi possiamo contare su ben 25 scuolabus e oltre 500 alunni che usufruiscono regolarmente del servizio.”

Il presidente Marino ha poi aggiunto: “Nel corso dei lavori abbiamo audito figure fondamentali per il settore, come la dirigente del Settore Istruzione Daniela Roschetti e l’amministratore delegato di ATAM S.p.A., avv. Giuseppe Basile, che ci hanno fornito tutti i chiarimenti necessari. Il confronto è stato costruttivo e ha permesso a tutti i consiglieri di approfondire con attenzione i contenuti della proposta di delibera.”

Infine, Marino ha sottolineato gli obiettivi futuri dell’amministrazione: “La volontà è quella di potenziare ulteriormente il servizio, con un incremento progressivo fino al 30% che ci porterebbe a servire circa 800 utenti.

Una scelta che va incontro alle esigenze delle famiglie e contribuisce alla riduzione del traffico veicolare cittadino e offre ai nostri studenti un’opportunità concreta per sviluppare autonomia e responsabilità personale.”

“Puntualità, cortesia del personale e attenzione alla sicurezza dei bambini hanno confermato anche per questo anno scolastico, con ben 650 iscritti, un valore aggiunto sul territorio comunale ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Anna Briante.

Quello reso da Atam è un servizio a domanda individuale, reso in regime di compartecipazione di costo tra Amministrazione e famiglie, che rappresenta un puzzle fondamentale per assicurare agli studenti il diritto all’istruzione laddove la distanza tra scuola e abitazione o la mancanza di mezzi propri da parte dei genitori o semplicemente dinamiche familiari articolate potrebbero compromettere.

Si tratta del trasporto casa/scuola e viceversa e del servizio di trasporto per le uscite didattiche concordate con le scuole. Per lo scorso anno l’utenza ha fornito, su un totale di 307 questionari acquisiti e 1.535 risposte date, una valutazione media del servizio pari a 9,6.

Anche quando abbiamo dovuto affrontare una domanda di trasporto non programmata, legata al dislocamento in altre sedi delle scuole chiuse per inagibilità, Atam ha approntato in tempi rapidi un servizio di trasporto efficiente e puntuale, apprezzato dai giovanissimi utenti nella routine quotidiana come una “imprevista” opportunità di socializzazione”.