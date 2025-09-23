«La sensibilità di Antonio Federico accende una luce nelle coscienze contro il massacro dei bambini palestinesi»

«In queste ore, il dramma di Gaza impresso nei disegni di Antonio Federico, cavaliere di San Giorgio, sta facendo il giro del mondo attraverso ogni canale social.

Ancora una volta, la spiccata sensibilità dell’artista reggino, riesce ad accendere una luce nelle coscienze di chi, di fronte al genocidio che si sta consumando in Medioriente, non vuole e non può voltarsi dall’altra parte».

Il sindaco Giuseppe Falcomatà rivolge un plauso all’opera di Antonio Federico, già celebrato con il riconoscimento del San Giorgio d’oro, massima onorificenza cittadina, che ha illustrato il massacro ed il dolore dei bambini gazawi.

«Più di 20 mila minori ha detto Falcomatà sono stati uccisi dai bombardamenti dell’esercito israeliano.

Un’atrocità insopportabile che si unisce a migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi feriti, resi invalidi e orfani. Non si può rimanere indifferenti di fronte a questo abominio».

«Anche un disegno e “l’umanità illustrata” da Antonio Federico ha concluso Giuseppe Falcomatà possono aiutare, ognuno di noi, a spingere la comunità internazionale a pretendere un immediato cessate il fuoco.

Da Reggio Calabria, dunque, continua ad alzarsi forte un messaggio di pace contro l’assedio di Gaza e i continui crimini di guerra»