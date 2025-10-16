La Serie B Interregionale infiamma il Polifunzionale di Quattromiglia: Bim bum Rende sfida Basket Monopoli

📍 Rende, Polifunzionale di Quattromiglia – Via Meucci

📅 Domenica 19 Ottobre 2025

⏰ Ore 18:00

Il grande basket torna protagonista a Rende!

Domenica 19 ottobre, il Polifunzionale di Quattromiglia ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: la sfida tra Bim bum Rende e Basket Monopoli 2019, valida per il campionato di Serie B Interregionale.

L’avversario di turno è il Monopoli, squadra costruita per la vittoria finale, allenata da coach Ponticiello che annovera tra le sue fila lo straniero Zupan e gli affidabili esterni Savoldelli Spatti e Mastroianni. Un osso duro che la Bim Bum dovrà affrontare con determinazione e grinta.

Dopo settimane di preparazione e entusiasmo crescente, la squadra di casa è pronta a scendere in campo con grinta e determinazione, decisa a conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico.

E proprio il pubblico sarà il vero protagonista: il sostegno sugli spalti può fare la differenza!

Ingresso: 5 euro. Con la tessera Socio Sostenitore si entra gratis e si resta al fianco della squadra per tutta la stagione!

L’invito è chiaro: “non mancare, porta la tua voce, la tua energia e il tuo cuore biancorosso. Riempiamo il palazzetto, trasformiamolo in una bolgia di entusiasmo e passione.

Ogni applauso, ogni coro, ogni incitamento sarà il sesto uomo in campo. Bim bum Rende ha bisogno di te. Domenica, tutti al Polifunzionale. Il basket chiama, Rende risponde!”, l’invito ed il messaggio della società.