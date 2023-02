La Sezione Anpi Condò di Reggio Calabria lancia un concorso artistico per il 25 aprile

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

La sezione ANPI “Ruggero Condò” di Reggio Calabria ha indetto un Concorso multidisciplinare rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria in occasione della Festa della Liberazione del prossimo 25 Aprile.

Un’iniziativa di carattere culturale volta a testimoniare, attraverso opere musicali, cinematografiche, figurative, letterarie e teatrali, come l’antifascismo sia portatore di libertà, giustizia e democrazia.

L’iniziativa, promossa in sinergia con la Città Metropolitana, il Comune di Reggio ed in collaborazione con l’Associazione Culturale Rhegion, ha come obiettivo primario l’utilizzo di nuove pratiche multimediali per rielaborare e far rivivere fatti, luoghi e idee che stanno alla base della lotta di Liberazione.

Utilizzando gli strumenti creativi artistici si vuole portare attenzione a temi come quello dell’antifascismo come pratica ed impronta culturale; la conquista della libertà come bene essenziale per l’umanità; la democrazia come strumento di conservazione e regolazione degli spazi di libertà in una società complessa.

Musica, cinema, teatro, opera letterarie, arti figurative e pittura saranno caratterizzeranno i linguaggi espressivi prescelti per aiutare gli studenti a declinare questi valori a loro modo e nello spirito dei nostri tempi.

Gli allievi che aderiranno al Concorso saranno coadiuvati e supportati nelle loro opere da specialisti dei singoli settori artistico/tecnici. A tutti i partecipanti ed agli Istituti scolastici di provenienza verrà consegnato l’attestato di partecipazione ed un riconoscimento simbolico messo a disposizione dai soggetti promotori e dalle istituzioni locali.

I primi classificati per ciascuna categoria riceveranno, oltre ad un attestato speciale, un viaggio-premio d’istruzione in una delle località italiane teatro delle efferate stragi nazifasciste.

Le opere vincitrici verranno realizzate e/o rappresentate o stampate. La proclamazione dei vincitori avverrà il 25 aprile 2023 alla Villa Comunale nel corso delle celebrazioni della Festa della Liberazione, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso di una apposita manifestazione che si svolgerà a Reggio in una data da definire nei giorni che vanno dal 25 aprile al 2 giugno 2023.

Sia il Comune nella persona del consigliere Nino Malara, che la Città Metropolitana, con il delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, hanno rimarcato “l’importanza dell’iniziativa sposandone lo spirito convinti della necessità di rafforzare i valori fondanti della Costituzione con la pratica, non solo con la memoria dunque, di quella democrazia nata dall’antifascismo per la garanzia dei diritti inviolabili degli individui e delle nostre comunità quali pilastri di ogni società che si possa definire civile”.