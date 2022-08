La siciliana Antonella Emanuela Cusumano vince la VI edizione del concorso nazionale Nuovi Talenti per la Moda

Condividi

La siciliana Antonella Emanuela Cusumano vince la sesta edizione di Nuovi Talenti per la Moda, la kermesse della moda emergente dedicata a nuovi stilisti e creativi. Un grande successo di pubblico, tutto nel segno dello stile e dell’eleganza, creatività e manifattura. Musica e arte si sono intrecciate per dar vita ad un evento unico nel suo genere e rendere protagonista, oltre che promuovere, il manufatto artigianale all’insegna della creatività ed originalità. Infatti, lo scopo del concorso è quello della valorizzazione del talento coniugando capacità artistica e sartoriale come espressione dell’alto valore artigianale e del tanto ricercato made in Italy.

Manifestazione inserita nel cartellone nel cartellone dell’Estate Reggina del Comune e della Città Metropolitana dell’estate reggina e delle celebrazioni del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, gode anche del patrocinio della Consiglio Regionale della Calabria e della Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto. Organizzata dall’Associazione “Le Tele di Aracne”, si è svolta nell’incantevole scenario dell’Arena Ciccio Franco sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria ed è stata presentata da Consolato Malara e Marilena Alescio. Un susseguirsi di emozioni per gli stilisti finalisti che hanno proposto le loro creazioni dinanzi ad un folto pubblico e ad una giuria tecnica e qualificata.

Dodici i finalisti in gara provenienti da varie regioni d’Italia Tonia Bortone (Campania), Antonietta Circolo (Piemonte), Antonella Emanuela Cusumano (Sicilia), Federica De Maio (Marche), Happy Iyare (Calabria), Marinella Imbalzano (Calabria), Elizabeth Luz (Lombardia), Rosa Mastrini (Lazio), Carmelo Mazzuca (Lombardia), Jada Montemurro (Basilicata), Silvia Pau (Sardegna), Greta Saponaro (Liguria).

Lo stile e l’eleganza sono state protagoniste della manifestazione, infatti, alle uscite dei finalisti si sono alternati dei quadri moda quadri moda degli stilisti Franco Violo e Pietro Monterosso e le creazioni di Adriana Scopelliti e una sfilata di abiti proposta da Dan John. In passerella anche un quadro moda dove protagonisti sono stati i più piccoli che hanno indossato gli eleganti capi di Baby Birba. Apprezzatissima anche la sfilata di costumi proposta da Federica Perla Blue e occhiali di Ottica Turano.

Molto apprezzate anche le performance delle ginnaste del team agonistico Restart di Mariella D’Arrigo, che si sono distinte in campo nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti i novelli sposi Marilena Scaramozzino e Giacomo Conti da modelli a testimonial, al cinema e alle pubblicità, protagonisti sulle reti nazionali dello spot pubblicitario di un noto amaro calabrese. Spazio poi alla musica, con Rosario Canale, famoso compositore e cantautore reggino. Dopo la sua partecipazione nel 2017 ad amici di Maria De Filippi, ha iniziato la sua carriera musicale come autore per altri artisti. Con i suoi brani ha ottenuto numerosi dischi d’oro e di platino oltre una vittoria a Sanremo giovani

A decretare i vincitori, una prestigiosa giuria composta da stilisti ed esperti professionisti del settore: i fashion designer Franco Violo, Mimma Nocera, Maria Ambrogio, Adriana Scopelliti, Valentina Versace, Carmen Vulcano, la costumista Mariella Costarella, Giuseppe Gagliano Fashion Week Milano e Margherita Ficara Fashion Week Liguria (Presidente Di Giuria)

Alla vincitrice Antonella Emanuela Cusumano è stata assegnata una borsa di studio del valore di € 500,00. Alla seconda classificata Happy Iyare è stata assegnata una borsa di studio del valore di € 300,00 e alla terza classificata Marinella Imbalzano borsa di studio del valore di € 200,00. Il premio Creatività è andato invece a Rosa Mastrini. I premi sono stati consegnati dai signori Mimmo e Angelo Cuzzola assieme alla piccola Francesca della Edilcondera Cuzzola Big Mat. A tutti i finalisti sono stati consegnati medaglie ed attestati di merito.

Le acconciature sono stati realizzate da Domenico Bonfiglio Beauty Consulting mentre il make up è stato curato da Elisa Trunfio. Hanno studiato e creato lo stile adatto al concorso rispettando il tema richiesto ai finalisti, adattando poi le acconciature e il trucco a tutti i quadri moda della serata.

Gli scatti della kermesse sono stati affidati ai fotografi Giuseppe Latorre e Mirko Camassa, le riprese video sono state curate da Antonio Rieto. La Kermesse sarà trasmessa dalla televisione ufficiale dell’evento Rtv canale 77 del digitale terrestre, mentre la serata e stata trasmessa in diretta streaming web e condivisa su Facebook e Youtube grazie alla Graziano Tomarchio Production Italia Reportage.

Un evento unico, all’insegna dell’arte, della moda e della bellezza, con tantissimi ospiti d’onore e stilisti. In passerella quindi tante sorprese, anche tanti momenti di spettacolo ma soprattutto le proposte dei finalisti e creativi in gara. A cooordinare il tutto la bravissima Debora Fosso.

Si conferma quindi anche in questa edizione 2022 il successo di Nuovi Talenti per la Moda. Spettacolo, qualità, classe, emozioni, fascino e, soprattutto, la costanza di una grande eleganza in ogni dettaglio della serata, frutto di un perfetto lavoro svolto in sinergia da Anna Maria Manduci, Cettina Aloisio con i due impeccabili presentatori.