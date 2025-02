La sicurezza stradale al centro del seminario promosso dagli studenti dell’Istituto Itas-Itc di Rossano

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 ha partecipato con grande impegno al seminario sulla sicurezza stradale, promosso dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ITAS – ITC di Rossano , con il coinvolgimento delle Istituzioni Scolastiche e la presenza degli uomini della Polizia Stradale . Un’iniziativa di straordinaria rilevanza, volta a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza stradale e sul rispetto delle norme del codice della strada.

L’evento ha assunto un significato particolarmente toccante, essendo stato dedicato alla memoria di Francesca Mandarino , giovane di Mandatoriccio prematuramente scomparsa in un tragico incidente stradale a Roma. Ex studentessa e rappresentante d’Istituto, Francesca è stata ricordata con profonda commozione nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte i suoi genitori.

A dare avvio ai lavori è stata la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Maria Di Cianni , che ha rivolto un sentito ricordo alla giovane Francesca, consegnando alla sua famiglia un segno tangibile di affetto e vicinanza da parte dell’intera comunità scolastica.

L’Ing. Fabio Pugliese, Direttore Operativo dell’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 , ha offerto una testimonianza di grande impatto, sottolineando con forza la necessità di rispettare le regole della circolazione stradale.

Attraverso un appello diretto ai giovani, ha evidenziato come le conseguenze di un incidente stradale possano travolgere non solo una famiglia, ma un’intera comunità scolastica e sociale.

Di particolare intensità emotiva gli interventi degli ex rappresentanti d’Istituto Angelo Abate, Marilisa Grillo e Rachele Morello , i quali hanno condiviso riflessioni profonde sulla sicurezza stradale e sul valore della vita.

Significativo e altamente istruttivo il contributo degli Ispettori Francesco Scutellà, Luigi Perez e Roberto Speranza della Polizia Stradale , che hanno affrontato in un focus tecnico le principali cause dell’incidentalità stradale. L’analisi si è soffermata anche sulle recenti modifiche al Codice della Strada e sulle severe conseguenze giuridiche per chi non rispetta le norme di sicurezza.

A chiudere il seminario, l’intervento dell’Avv. Francesco Coppola , che ha portato la voce e il ringraziamento della Famiglia Mandarino, esprimendo profonda gratitudine nei confronti degli studenti per aver dedicato il seminario a un tema di tale rilevanza, onorando al contempo la memoria di Francesca.