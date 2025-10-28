La Signora di Topolino: un libro tra ricordi, moda e solidarietà a Vibo Valentia

Un’atmosfera di commozione, ricordi e sorrisi ha avvolto domenica 26 ottobre il Valentianum di Vibo Valentia, dove si è tenuta la presentazione del libro “La Signora di Topolino” di Enza Staropoli, edito da Libritalia.Un evento che ha saputo toccare il cuore del pubblico e che ha raccontato non solo la storia di un negozio, ma soprattutto quello di una donna, di una madre e di un’imprenditrice che ha trasformato la sua passione in un esempio di coraggio e amore.

Conduttore della serata è stato Rino Putrino che con la sua consueta eleganza e sensibilità ha saputo coinvolgere l’intero parterre e tutto il pubblico. A condividere riflessioni ed emozioni, Mary Lo Bianco, psicologa e psicoterapeuta; Teresa Pugliese, giornalista e autrice al fianco di Enza in questa avventura editoriale e Simona Toma, Direttore Editoriale di Libritalia.

Sul palco il saluto del Sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, e di Enrico Buonanno, Editore di Libritalia, che hanno sottolineato il valore umano e culturale dell’iniziativa.

Il libro, arricchito dalle fotografie e dalla copertina del fotografo Armando Grillo, racconta la nascita e la crescita dello storico negozio “Topolino Moda”, punto di riferimento per generazioni di famiglie vibonesi.

Ma soprattutto racconta una vita: quella di Enza, che con forza e dolcezza ha saputo conciliare il lavoro con il suo ruolo di madre e donna, costruendo attorno a sé una comunità fatta di affetto, fiducia e stile. Un modello per le giovani ragazze di oggi, simbolo di una generazione del “fare” e sprono per tutti coloro i quali vorrebbero realizzare i propri sogni, così come è riuscita a fare lei.

Durante la presentazione, tra un ricordo e un sorriso, la magia si è accesa con un défilé esclusivo: bambini di tutte le età — e anche alcuni genitori — hanno sfilato sul palco gli abiti della collezione autunno-inverno. Un momento di pura tenerezza che ha commosso tutti i presenti.

A sorpresa, a chiudere la serata, è apparso lui: Topolino, la mascotte più amata dai piccoli, che ha salutato Enza e il pubblico con abbracci e applausi al suono della sua marcia che ha trasportato tutti nel suo fantastico mondo colorato.

Non è mancata la solidarietà, infatti l’intero ricavato del libro sarà devoluto al Kiwanis Distretto Italia–San Marino per il progetto “Una culla, una speranza”, che sostiene l’acquisto di culle termiche per i reparti maternità in Africa.

Tra applausi, lacrime di emozione e sorrisi sinceri, la serata si è conclusa lasciando nel cuore di tutti un messaggio forte: si può essere madri, donne e imprenditrici senza rinunciare ai propri sogni.

E proprio Enza Staropoli, con la sua eleganza e la sua determinazione, ne è la prova vivente: la “Signora di Topolino” che da decenni veste i bambini, ma anche le emozioni, di un’intera città.