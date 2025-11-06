La Smile Cosenza Pallanuoto femminile compie un’impresa storica: vittoria 16-15 ai rigori contro la Sis Roma

Nella sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile, la Smile Cosenza Pallanuoto ha scritto una pagina memorabile della sua storia sportiva.

Le ragazze calabresi hanno espugnato il Centro Federale di Ostia, battendo la fortissima Sis Roma per 16-15 dopo i tiri di rigore, al termine di una partita combattuta, intensa e ricca di emozioni.

La Sis Roma, squadra plurititolata e fresca vincitrice della Coppa Italia, era reduce da una netta vittoria contro le campionesse d’Italia. Ma la Smile Cosenza ha dimostrato carattere, cuore e determinazione, rimontando nel quarto tempo con un parziale di 5-1 che ha riaperto la gara e portato le squadre ai rigori.

A fine gara, il presidente della Smile Cosenza, Francesco Manna, ha commentato con entusiasmo e orgoglio:

“Una partita bella, giocata bene da entrambe le squadre, molto equilibrata. Abbiamo recuperato con un gap all’ultimo tempo di cinque a uno, questo ci ha dato fiducia.

Complimenti al mister, alle ragazze e allo staff per questa vittoria. Vincere nel Centro Federale contro la Roma, che ha appena battuto i campioni d’Italia, ci fa capire che siamo sulla strada giusta.

Ma dobbiamo continuare a lavorare e tenere i piedi per terra. Speriamo ci vengano concessi spazi in più per allenarci meglio, perché siamo deficitari sotto questo punto di vista. Ora puntiamo all’Europa.”

Il tecnico Occhione, emozionato, ha voluto rendere merito alle sue atlete: “Credo ci sia poco da dire. Se le ragazze volevano stupirmi, stasera l’hanno fatto. Ci siamo applicate moltissimo contro una corazzata. In difesa abbiamo gestito bene, anche in attacco.

Per vincere ci vuole anche un po’ di fortuna, che ci ha aiutato. Ma le vere protagoniste sono state le ragazze. Sono felice per loro, per questa soddisfazione e questo risultato. Se posso dedicare questa partita a qualcuno, la dedico alla mia giocatrice.”

Questa vittoria non è solo un colpo di scena nella classifica, ma un messaggio chiaro: la Smile Cosenza è pronta a competere con le grandi. Con grinta, spirito di squadra e una guida tecnica solida, le cosentine si candidano a essere una delle sorprese più belle della stagione.