La società Dilella Invest S.p.A. comunica la propria totale estraneità rispetto alle vicende sindacali divulgate dalla CCLAI Calabria

Il comunicato della sigla sindacale Federazione Nazionale CLAAI Calabria nell’attribuire alla scrivente responsabilità che le sono del tutto estranee, ha arrecato e seguita ad arrecare un grave vulnus all’immagine e alla reputazione commerciale della Dilella Invest SpA, ingenerando nei destinatari della comunicazione e nell’opinione pubblica un convincimento di segno negativo in alcun modo conferente alla realtà dei fatti.

La Dilella Invest è infatti mera proprietaria dei punti vendita oggetto di altrui doglianza, attualmente gestiti da una terza società in alcun modo riferibile alla stessa Dilella Invest.

La Dilella Invest è pertanto estranea ad ogni fatto, condotta o responsabilità ascrittale nell’improvvido comunicato stampa della CLAAI, che profila gli estremi del reato di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo di pubblicità previsto dall’art. 595 del Codice penale e che punisce non solo l’estensore ma anche e solidalmente i soggetti che abbiano concorso alla redazione e alla divulgazione del testo.

Inoltre nel merito della vicenda, a seguito dell’erronea nota trasmessale dalla sigla sindacale, la Dilella Invest si è premurata di richiedere esaustive delucidazioni alla società gerente, la quale ha dimostrato per tabulas la falsità degli avversi assunti, comprovando gravi ritardi, da parte dei commissionari, nella restituzione dei ricavi custoditi e varie altre inadempienze ai patti contrattuali, anche relative ad indebite ritenzioni di somme prive di alcun giustificativo.

La Dilella Invest SpA ha pertanto conferito mandato ai propri legali affinché perseguano civilmente e penalmente i soggetti coinvolti in tale invisa vicenda, non potendosi tollerare che una società estranea ai fatti sia strumentalmente coinvolta in una vertenza che non la riguarda, con grave ed ingiusto pregiudizio per la propria immagine e credibilità commerciale