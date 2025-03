La solidarietà del Vicesindaco Carmelo Versace al Senatore Carlo Calenda 

Il Vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace esprime profonda solidarietà al senatore Carlo Calenda per l’ignobile gesto perpetrato nei confronti di un componente della sua famiglia e che “non solo indigna tutta la comunità politica e cittadina, ma offende anche tutti i principi di civiltà e cultura che contraddistinguono il nostro Paese”. “Questo gesto scrive Versace fa precipitare tutti in un mondo vecchio di tanti anni, che culturalmente si sta sempre di più cercando di dimenticare”. “Sono certo afferma il Vicesindaco che la vera Italia, i veri cittadini non siano questi e anzi combattono anche loro quotidianamente contro chi invece fa di questa violenza il suo modo di vivere.

E’ proprio per tutti questi cittadini e per gente come il Senatore Calenda che lo sta vivendo sulle sue spalle, che non bisogna indietreggiare un attimo nella lotta verso la totalità di questi atti brutali”.