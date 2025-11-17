La specialità dei “Mustacciolini del Garden”, variante del mostacciolo ad opera dell’artigiano Salvatore Ravesi – VIDEO
Quando il gusto, la tradizione e l'arte dolciaria si incontrano
Gioia Tauro (RC), 17 novembre 2025 – L’arte dolciaria come quella culinaria è da sempre indissolubilmente legata con la tradizione. Dalla festa civile a quella religiosa, il dolce tipico riempie non solo le tavole delle case ma anche di gioia i cuori di chi li prepara e consuma.
In occasione delle festività natalizia, l’artigiano Salvatore Ravesi delizia coloro che entrano nella sua pasticceria con i “Mustacciolini del Garden”, dolcetti con ripieno di miele, fichi, arancia, cedro, marmellata d’uva, noci tostate, cacao, cannella, vaniglia, chiodi di garofano, ricoperti da una glassa di cioccolato fondente 65%.
Nel cuore di Gioia Tauro, il “Garden” non rappresenta solo una pasticceria, ma un luogo in cui le ricette raccontano una storia.
Dal profumo che riporta al passato alle specialità di cui gode la vista, Ravesi e la sua famiglia, propongono cosi una gustosa variante dalla classica ricetta dei mostaccioli, i cui prototipi esistevano già in epoca romana, preparati con mosto d’uva. Di uso comune in Italia, la ricetta del mostacciolo varia da regione a regione. Tra le varianti presenti, quella legata a San Francesco, specie in Lazio, in Umbria e nel Sud Italia.