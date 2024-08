La splendida voce di Fiorella Mannoia conclude la rassegna Festival ReC a Piazza Castello

Il concerto di Fiorella Mannoia a Piazza Castello ha concluso la rassegna Festival ReC.

La grande interprete della musica italiana, accompagnata per l’occasione da un’orchestra e la sua band, ha emozionato il numeroso pubblico intervenuto, che ha occupato ogni posto nella platea e non solo.

Il tour estivo della cantautrice italiana non ha deluso le aspettative, con un repertorio che ha abbracciato tutte le sue più belle canzoni, passando anche dai tanti omaggi ai grandi cantautori italiani, da Bertoli a Dalla, da Cocciante a De Gregori.

Un mix di emozioni capaci di coinvolgere più volte il pubblico reggino che non ha mancato di ricambiare l’affetto per una delle più apprezzate artiste della musica italiana.

Nel corso del concerto Fiorella Mannoia ha anche ricordato l’impegno sociale contro la violenza sulle donne che ha prodotto, nel corso degli ultimi anni, numerosi interventi in favore dei centri di ascolto e antiviolenza in tutta Italia, con finanziamenti che hanno consentito di aprirne due anche nell’area metropolitana di Reggio Calabria e sostenerne uno in città.

La sua prima riflessione, dopo appena qualche brano, evidenzia e descrive proprio il lavoro encomiabile della propria Fondazione a supporto delle attività a contrasto della violenza sulle donne con raccolte fondi che, attraverso la musica, hanno prodotto risultati impressionanti: quasi un milione di euro tra sbigliettamento e contributi da casa, somme che hanno consentito l’apertura ed il sostegno di case rifugio o di altri luoghi dedicati.

Tra questi anche due sportelli d’ascolto anche sul territorio metropolitano, ad Ardore ed a Taurianova; notizie preziose che tracciano il segno di una serata il cui leit motiv sarà proprio quello di “musica ed impegno sociale”.

“Volevo ringraziare anche tutti voi per il supporto che avete dato alla nostra iniziativa ha detto dal palco Fiorella Mannoia è la prima volta che in Italia una causa sociale, non legata a catastrofi naturali, riesce a raccogliere molti finanziamenti privati.

Probabilmente questo problema ha aggiunto è fortemente sentito dall’opinione pubblica. Con la nostra fondazione abbiamo contribuito ad aprire sportelli di ascolto a Caulonia ed Ardore, sostenendo anche quello di Reggio Calabria”.

Dal palco di Piazza Castello Mannoia ha anche sostenuto la causa per la pace e contro tutte le guerre che stanno causando molte vittime civili e condizioni disumane di chi prova a fuggire dai conflitti.

“Con lo straordinario concerto di Fiorella Mannoia ha detto il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà si chiude a piazza Castello il Festival ReC.

Un evento che ha segnato un enorme successo di pubblico, ogni sera migliaia di persone hanno assistito a spettacoli di altissima qualità, uno più bello e intenso dell’altro.

Ma la nostra ‘Estate Reggina’ prosegue. Dal 16 agosto ci spostiamo all’Arena dello Stretto dove inizierà ‘Radici, festival di musica etnica e folk’, sette spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, con alcune tra le migliori espressioni della musica popolare calabrese e non.

E poi conclude il primo cittadino sarà il tempo del cinema all’aperto e della musica classica e lirica, tra il Waterfront e l’Arena”.