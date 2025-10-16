La squadra di pallanuoto femminile “Smile Cosenza” sfiderà la “Rapallo Pallanuoto” per il campionato femminile di Serie A1

Cosenza, 16 ottobre 2025 – Sabato 18 ottobre alle ore 14.00, la piscina di Campagnano si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e per tutti coloro che credono nella forza dello sport femminile. In vasca, la Rapallo Pallanuoto sfiderà le nostre ragazze della Smile Cosenza Pallanuoto in una gara valida per il campionato di Serie A1 femminile.

Una sfida che promette scintille, tra agonismo puro, tecnica raffinata e spirito di squadra. Le atlete cosentine, guidate da grinta e passione, sono pronte a dare il massimo contro una delle compagini più esperte del panorama nazionale. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Spazio AQA, per permettere a tutti di vivere l’emozione anche da casa.

Ma le emozioni non finiscono qui!

Martedì sera, in un evento esclusivo, si è svolta la presentazione ufficiale del progetto Europa SmileCosenza, sostenuto da Farmacia Gigliotti e Alessandro Bacilieri, con la partecipazione straordinaria del testimonial Giulio Berruti. Un’occasione per celebrare lo sport, la bellezza dell’impegno e il valore della comunità.

“Invitiamo tutti i tifosi, gli appassionati e i cittadini a partecipare e sostenere le nostre ragazze. Campagnano sarà teatro di uno spettacolo sportivo all’insegna del fair play, della determinazione e dell’orgoglio calabrese”, fanno sapere dalla società bruzia. Tra musica, allenamenti e partite, Smile Cosenza è certamente protagonista.