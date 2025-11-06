La storia della musica dance a Cosenza dagli anni ’80 ai ’90 in una notte indimenticabile con finalità benefiche a favore di ONCOMED

Cosenza, 6 novembre 2025 – Il locale più “inn” della città, Il Fellini, apre le sue porte a un evento unico e imperdibile: “MUSIC STORY”, una serata interamente dedicata alla grande storia della musica dance cosentina che ha fatto ballare intere generazioni tra gli anni ’80 e ’90. Per una notte, la consolle del Fellini tornerà a far vibrare il pubblico con le sonorità, le emozioni e le atmosfere che hanno segnato due decenni d’oro. A far rivivere quelle magiche notti saranno alcuni dei DJ storici di Cosenza, autentiche leggende della scena musicale locale: Franco Siciliano, Mario Cosenza, Stefano Caruso, Eugenio Gambaro, Alfredo Miceli e Luigi D’Alife. Ospite d’eccezione della serata sarà Pierino Preite, uno dei pionieri assoluti del deejaying a Cosenza. Preite proporrà un set interamente in vinile, riportando sul dancefloor quel sound autentico e carismatico che lo ha reso una vera icona delle notti cosentine. Amatissimo dal pubblico fin dagli esordi e tuttora seguito con grande affetto, sarà lui a raccontare — attraverso la musica — l’anima di un’epoca indimenticabile. L’evento, a numero chiuso e rivolto a un pubblico adulto (over 35), nasce con l’obiettivo di far rivivere le emozioni dei tempi d’oro della dance, tra nostalgia, ritmo e divertimento. Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione ONCOMED di Cosenza, che si occupa di offrire visite gratuite con medici specialisti ai malati oncologici. Un gesto di solidarietà che aggiunge un valore umano e sociale a una serata già ricca di significato.