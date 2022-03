La talentuosa reggina Manuela Maria Schiavone in passerella all’Autorigoldi Volkswagen Fashion Week di Milano

Condividi

Si è appena conclusa la settimana più importante della moda nazionale e internazionale Milanese durante il quale si è riconfermato il noto evento Autorigoldi Volkswagen International Fashion Week del direttore Rosario Stagno. Un grande successo su tutti i fronti per questo show di moda inserito nel programma della Fashion Week Milanese, con la presenza di importanti ospiti stilisti nazionali ed internazionali, tra i quali il calabrese Claudio Greco.

A sfilare in passerella in questo importante evento che ha saputo accostare il brand Volkswagen all’alta moda, la giovanissima reggina Manuela Maria Schiavone di soli 12 anni conosciuta nella nostra città per la sua bravura e talento non solo come modella, ma anche nelle vesti di ballerina, dove in più occasioni si è esibita con il fratello Antonino nei balli latini americani.

Il suo percorso artistico l’ha vista protagonista in numerosi defilè di moda e prestigiosi concorsi in Italia e all’estero. Roma, Milano, Sanremo, dove ha conquistato il podio nel 2021, Svizzera, Francia, Spagna dove invece si è guadagnata il titolo di International beauty contest gold medal awards elegant collection (Miss Eleganza Teen 2021).

Stile ed eleganza contraddistinguono Manuela, che fa parte della famiglia THE BEST MODEL OF EUROPE Agency del Patron Rosario Stagno e dell’associazione Star Award della regione Calabria in qualità di partner ufficiale.