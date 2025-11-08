“La terra della pazzia” in scena al Teatro Grandinetti: musica, ironia e fantasia per una serata tutta da ridere

Arriva sul palco del Teatro Comunale Grandinetti lo spettacolo “La terra della pazzia”, una brillante commedia scritta e diretta da Mattia Filice, in programma sabato 8 novembre alle ore 21:00.

Con un biglietto dal costo simbolico di 5 euro, il pubblico potrà assistere a un’opera che mescola musica, ironia e fantasia, promettendo una sola cosa: far ridere.

Tra pianeti immaginari e risate terrestri, lo spettacolo racconta un viaggio imprevedibile e surreale, dove una grande compagnia di giovani interpreti dà vita a una storia travolgente, accompagnata da musica dal vivo ed energia contagiosa.

“La terra della pazzia” è un inno alla libertà dell’immaginazione e alla forza del teatro come spazio di creatività collettiva.

Attraverso un linguaggio brillante e ritmi serrati, Mattia Filice costruisce una commedia capace di divertire e far riflettere, portando sul palco un mondo in cui il confine tra realtà e fantasia si dissolve nel sorriso.

L’appuntamento rientra nel Premio Bronzi di Riace, prestigiosa rassegna teatrale promossa dalla FITA Calabria, che valorizza il talento e la produzione artistica del territorio, offrendo spazio a nuove generazioni di attori, registi e autori.

🎭 La terra della pazzia

📅 Sabato 8 novembre 2025 – Ore 21:00

📍 Teatro Comunale Grandinetti, Lamezia Terme

🎟️ Biglietto: €5