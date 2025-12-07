“La via dei presepi”: una preziosa stilla di fede nel natale belvederese

Belvedere Marittimo (CS), 7 dicembre 2025 – Ci sono luoghi incui il tempo sembra essersi fermato, incorrotti dall’evolversi delle cose.

Ed è li che sapori, odori e vissuti rimasti invariati, come quello dell’attraente e senzionalisico presepe, si perpetrano nel tempo diventando per le menti sapienti, strumenti da rievocare e rivalutare non solo come patrimonio culturale, ma anche come fondamento della fede cristiana.

Da lunedì 8 dicembre al 2 febbraio, il centro storico di Belvedere Marittimo ospiterà “La via dei presepi”, l’iniziativa promossa dalla Parrocchia Santa Maria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola che contribuirà ad arricchire notevolmente il Natale belvederese, conferendogli la dimensione spirituale ad esso spettante.

Una mostra di presepi allestiti nelle chiese del centro storico cittadino che non si limiterà a stupire il visitatore ma a spingerlo più da vicino alla meditazione del Grande Mistero, riservando lo spazio e il tempo necessario per osservare, lentamente, ogni singolo dettaglio.

Un esempio di inscindibile unione tra fede e tradizione, bellezza e semplicità.

“La via dei presepi” sarà inaugurata lunedì 8 dicembre con la loro benedizione e una breve catechesi che si terrà presso la Chiesa del Rosario alle ore 19:00.