La vicenda Canadair accelera un percorso già da me avviato: nasce L.A.M.E.T.I.A. enonsolo

La notizia dello spostamento della base Ryanair da Lamezia Terme a Crotone non è soltanto una questione aeroportuale o logistica. È un segnale che interroga il ruolo, il peso e la capacità di tutela del nostro territorio.

È anche uno dei fattori che ha accelerato un percorso che avevo già avviato da tempo: la costituzione di un’associazione capace di difendere il territorio insieme ai diritti delle persone che lo abitano.

Da questa consapevolezza nasce L.A.M.E.T.I.A.  Che con i puntini inseriti dopo ogni lettera significa anche Libertà, Ambiente, Memoria, Emancipazione, Territorio, Inclusione, Antifascismo, un’associazione culturale, sociale e ambientale che prende forma a Lamezia Terme ma con una visione che va oltre i confini geografici della città.

La scelta di affiancare al nome la frase “enonsolo” non è casuale. Significa affermare (così come feci un tempo con Lameziaprovinciaenonsolo) che la difesa del territorio non può essere intesa in modo localistico o competitivo, ma come parte di una battaglia più ampia per la giustizia territoriale, l’equità, i diritti e la dignità delle persone.

Quando un territorio viene indebolito, marginalizzato o privato di funzioni strategiche, a pagarne il prezzo sono sempre le comunità.

Il simbolo di L.A.M.E.T.I.A. è un albero con radici visibili, un unico tronco e una chioma composta da foglie diverse tra loro.

Le radici rappresentano la memoria storica, i valori costituzionali e antifascisti e il legame con il territorio.

Il tronco unico è l’asse portante dell’impegno associativo: la tutela dell’ambiente, la difesa dei diritti e la giustizia sociale come parti inseparabili di uno stesso progetto.

Le foglie diverse raccontano il pluralismo delle persone, delle idee e delle sensibilità che possono crescere insieme, senza esclusioni né gerarchie.

L.A.M.E.T.I.A. nasce come spazio aperto di partecipazione, confronto e costruzione collettiva, rifiutando ogni forma di odio, discriminazione e autoritarismo.

Si riconosce pienamente nei valori antifascisti e costituzionali, intesi non come bandiere da sventolare, ma come fondamento concreto dell’agire quotidiano.

Particolare attenzione sarà rivolta alle disuguaglianze sociali, spesso silenziose ma profonde, che attraversano i territori.

Tra queste, una delle più gravi riguarda l’accesso ai diritti fondamentali, a partire dal diritto alla cura, che non può dipendere dal reddito, dal luogo in cui si vive o dalle condizioni personali.

L.A.M.E.T.I.A. nasce perché credo che difendere il territorio significhi difendere le persone, e che senza diritti non esista sviluppo, così come senza cura dei luoghi non esista comunità.

Nei prossimi giorni saranno presentate le prime iniziative pubbliche.

