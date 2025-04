La vicinanza del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà al presidente dell’Autorità di sistema portuale Andrea Agostinelli

“La più sincera solidarietà al presidente dell’Autorità portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, oggetto di un vile e meschino atto di danneggiamento.

E’ davvero triste apprendere che un uomo dello Stato, impegnato da sempre a rappresentare il nostro Paese, prima come direttore marittimo e in ultimo come guida del più importante porto commerciale del Mediterraneo, Gioia Tauro, sia oggetto di tali episodi.

Lo scalo gioiese e nel suo complesso la rete di porti Calabresi, sotto la sua direzione, stanno attraversando una nuova vita ed un rilancio evidente”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, appreso del danneggiamento da parte di ignoti, dell’automobile in uso all’Ammiraglio Andrea Agostinelli.

“Siamo di fronte ha aggiunto all’ennesima intimidazione contro un amministratore serio e altamente professionale, impegnato da sempre, per la tutela della legalità ed in favore del territorio.

Confido nel lavoro degli inquirenti che, speriamo al più presto conclude Falcomatà riusciranno a dare un volto e un nome a chi si è reso protagonista di un gesto così vigliacco”.